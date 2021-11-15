Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

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Как сложится личная жизнь Овнов? Чего не стоит делать Ракам? Что больше всего ценит Водяной Голубой Тигр?

Новый 2022-й пройдет под знаком Голубого Водяного Тигра. Астрологи считают, что он обладает своеобразным темпераментом. 5-tv.ru спросил у Тианы Атлас, что 2022 год несет для всех знаков зодиака.

Тиана Атлас

Астролог

♈ Гороскоп для Овна на 2022 год

(21 марта — 19 апреля)

Судя по гороскопу, Овен в год Водяного Голубого Тигра может совершить финансовый прорыв и найти гармонию с самим собой.

«Они могут увеличить доход за счет продвижения в карьере либо дополнительного способа заработка», — рассказала астролог.

Гороскоп показывает, что особенно удачливы Овны будут весной 2022-го. Возможно, вам удастся сбросить вес или улучшить здоровье. Не исключены победы и на любовном фронте.

Подробный гороскоп для Овна на 2022 год

♉ Гороскоп для Тельца на 2022 год

(20 апреля — 20 мая)

Звезды говорят, что главной опорой для Тельцов в 2022-м станут друзья. Судя по гороскопу, вполне возможны международные контакты.

«Если вы собирались изучить язык, но никак не могли начать, 2022-й подарит вам такую возможность», — рассказала эксперт.

Важное место в жизни Тельцов в год Водяного Голубого Тигра займет любовь. Гороскоп показывает, что у вас есть шанс встретить кого-то стоящего. Главное, не живите прошлым. Даже если вы обожглись тогда, сейчас вам можно расслабиться.

Подробный гороскоп для Тельца на 2022 год

♊ Гороскоп для Близнецов на 2022-й

(21 мая — 21 июня)

Гороскоп показывает, что Близнецы за последние полтора года пережили серьезную личностную трансформацию. Возможно, это не лучшим образом сказалось на психоэмоциональном состоянии представителей этого знака зодиака.

«Для Близнецов предстоящий год нельзя назвать социально ориентированным. Скорее, вы погрузитесь в себя и будете пытаться понять, чего же конкретно вы хотите», — рассказала астролог Тиана Атлас.

Судя по гороскопу, в 2022-м у Близнецов есть шанс на исполнение самых заветных желаний. Однако для этого необходимо разобраться в себе. Возможны большие поступления денег в виде гранта или наследства. А также выигрыш в каком-то деле.

Подробный гороскоп для Близнецов на 2022 год

♋ Гороскоп для Раков на 2022-й

(22 июня — 22 июля)

Гороскоп показывает, что год Водяного Голубого Тигра окажется для Раков благоприятным из-за общей стихии. Звезды говорят, что в 2022-м Раки могут выйти замуж или обзавестись наследником.

«Первая половина года прекрасно подходит для решения юридических вопросов, а также для приятных путешествий», — объяснила эксперт.

Судя по гороскопу, 2022-й принесет Ракам успех не только в личной жизни, но и в работе. Не исключено повышение по карьерной лестнице. Но для этого Ракам нужно будет чаще покидать свою раковину и общаться с людьми. А одной из главных проблем в этом году станет поиск баланса между работой и личной жизни.

Подробный гороскоп для Раков на 2022 год

♌ Гороскоп для Льва на 2022-й

(23 июля — 22 августа)

Водяной Голубой Тигр всецело на стороне Льва. В 2022-м Львы могут добиться невероятных успехов в работе.

«Особенно в первой половине года планеты поддерживают любые рискованные начинания. Уже с февраля месяца вы можете почувствовать невероятный прилив энергии и сил», — рассказала астролог Тиана Атлас.

В феврале, судя по гороскопу, Львов ожидает знакомство с харизматичным человеком. Он может сыграть в жизни этого знака куда более важную роль, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, у Львов появится полезный контакт для продвижения по службе.

Подробный гороскоп для Льва на 2022 год

♍ Гороскоп для Дев на 2022-й

(23 августа — 22 сентября)

Новый 2022-й, как показывает гороскоп, несет Деве множество приятных моментов. Звезды говорят, в год Водяного Голубого Тигра отличница зодиакального круга познакомится с новыми интересными людьми. Велика вероятность, что все они будут из других стран. Возможно, Дева задумается о смене места жительства.

«Год будет хорош для открытия своего проекта. Особенно, начиная с лета 2022-го. Этот год дает приятные романтические переживания», — рассказала эксперт.

Звезды подсказывают, что Деву в 2022-м ожидает прибавление в семействе. Это может быть рождение ребенка не только у представителей знака, но и у близких людей.

Подробный гороскоп для Дев на 2022 год

♎ Гороскоп для Весов на 2022-й

(23 сентября — 23 октября)

Гороскоп показывает, что главной задачей для этого знака в 2022-м — быть лояльным к переменам. Они могут коснуться вашего финансового положения. Самое время научиться экономить.

«Очень важно пересмотреть структуру доходов и расходов», — поделилась астролог.

Судя по гороскопу, в 2022-м Весам предстоит решить вопросы здоровья. В личной жизни ожидается знакомство с человеком, который окажет на жизнь Весов определенное влияние.

Подробный гороскоп для Весов на 2022 год

♏ Гороскоп для Скорпиона на 2022-й

(24 октября — 22 ноября)

Гороскоп показывает, что в 2022-м готовит для Скорпионов новые знакомства и грандиозные приобретения. Представители этого знака вряд ли смогут долго сидеть без дела.

«Задумайтесь об открытии своего творческого проекта или нового дела», — посоветовала астролог.

В 2022-м Скорпионам следует быть внимательнее к себе и своим потребностям. Значимых успехов или потерь в финансах не прогнозируется. Однако кое-что интересное в денежной сфере у Скорпионов все-таки может произойти.

Подробный гороскоп для Скорпиона на 2022 год

♐ Гороскоп для Стрельцов на 2022-й

(23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп показывает, что Стрелец и символ 2022-го найдут общий язык. Тем не менее представителям этого знака зодиака следует быть осторожнее с Водяным Голубым Тигром. Звезды настаивают: от кофе и энергетических напитков лучше воздержаться или вовсе отказаться.

«Наведите порядок в своем расписании», — посоветовала астролог.

Судя по гороскопу, в 2022-м Стрельцов ждут перемены в финансовом статусе. Не исключено возникновение проблем в денежной сфере. Возможен крупный выигрыш или получение наследства.

Подробный гороскоп для Стрельцов на 2022 год

♑ Гороскоп для Козерогов на 2022-й

(22 декабря — 20 января)

Гороскоп показывает, что в 2022-м Козерог может решить давнюю проблему. Однако для этого ему предстоит много двигаться и почаще общаться с людьми. Звезды призывают Козерогов уделить внимание своей внешности.

«Год обещает много романтики», — рассказала астролог.

Судя по гороскопу, Козерогам при Водяном Голубом Тигре следует быть менее серьезными. Иначе возникнет риск загубить начатое. При поиске партнера в 2022-м следует понизить планку требований.

Подробный гороскоп для Козерогов на 2022 год

♒ Гороскоп для Водолеев на 2022-й

(21 января — 18 февраля)

Гороскоп показывает, что 2022-й — особенно важный год для Водолеев. Ситуация в личной жизни улучшится. Но лишь при одном условии — Водолеям нужно чаще путешествовать. Возможно, в пути они встретят кого-то особенного.

«Если в его мыслях нет конкретных намерений, такие пары, к сожалению, могут распасться», — рассказала астролог.

Судя по гороскопу, успех Водолеев в 2022-м ждет в сфере образования. Не бойтесь приступать к изучению иностранных языков или записаться на курсы верховой езды.

Подробный гороскоп для Водолеев на 2022 год

♊ Гороскоп для Рыб на 2022-й

(19 февраля — 20 марта)

Гороскоп показывает, что 2022-й для Рыб может стать временем исполнения задуманного. Возможно, ваше самое заветное желание наконец исполнится. Но не все так просто!

«Отличной идеей будет составление карты желаний», — посоветовала астролог.

Судя по гороскопу, Водяной Голубой Тигр поддержит начинания Рыб. Но им для этого нужно изменить линию поведения. Отбросьте стеснительность и заявите миру о своей исключительности!

Подробный гороскоп для Рыб на 2022 год