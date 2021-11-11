Ученые назвали способ избежать слабоумия

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Защите от деменции, как оказалось, нужно уделять всего 2,5 часа в неделю.

Риск развития деменции можно снизить благодаря 2,5 часа физической активности в неделю. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале JAMA.

Специалисты следили за здоровьем 2 354 человек (1099 мужчин и 1276 женщин). Состояние мозга отслеживали акселерометрами и с помощью магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что добровольцы, которые 150–300 минут в неделю проявляли физическую активность, в том числе даже просто ходили на пешие прогулки, отдаляли старение мозга на 1,1 года.

На 1,4–2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил более 7 500 шагов.

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Таким образом, ученые пришли к выводу, что активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное.

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