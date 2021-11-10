Александр Збруев о Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»

Фото, видео: Кадры из фильмов "Юность (киноальманах)" (1963), "Утренние поезда" (1963),"Король-олень" (1969), "Иваново детство" (1962), 5-tv.ru

Их любовь развивалась стремительно, на глазах у московского театрального бомонда 60-х. Но брак быстро рухнул, а судьба актрисы была похожа на американские горки.

Свою первую супругу актрису Валентину Малявину народный артист РСФСР и звезда картины «Ты у меня одна» Александр Збруев вспоминает с теплотой в голосе.

«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она подала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», — завил Збруев в комментарии для 5-tv.ru.

Последние годы Валентина Малявина провела в доме престарелых. Ее не стало 30 октября, но общественности и поклонникам об этом стало известно только сегодня. Похороны прошли на Троекуровском кладбище в узком кругу.

«Она была уже совсем слепая и была в пансионате. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Но ей уже было 80 лет. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса», — пояснил Збруев, который до последних дней следил за судьбой своей первой любви.

Актер подчеркнул, что несмотря на тяжелую судьбу, Малявина оставила свой след в советском кинематографе. В ее карьере были работы с такими легендами, как Андрей Тарковский и Александр Кайдановский.

«Она не просто бросалась на какую-то работу, а всегда выбирала то, что ее волновало. А человек с позицией», — резюмировал Александр Збруев.

Их любовь развивалась стремительно, на глазах у московского театрального бомонда 60-х. Но брак быстро рухнул, а судьба актрисы была похожа на американские горки.