Гороскоп на 2022 год для Овна

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Удается ли Овну наладить личные отношения? Как сложится ситуация у него на работе?

Символ 2022-го — Водяной Голубой Тигр. Астрологи говорят, что у Овна с ним могут быть неприятности. Однако, если он будет благоразумен, они все же найдут общий язык. 5-tv.ru спросил у астролога Тианы Атлас, каким будет новый год для первого знака зодиака.

Тиана Атлас

Астролог, астропсихолог

Жизнь Овна в 2022-м

В мае 2022-го Овнам улыбнется удача. Гороскоп показывает, что у них появятся силы для новых свершений.

«Многие Овны удачно откроют бизнес. Кто-то выйдет замуж или женится. А у кого-то ожидаются ощутимые спортивные успехи», — рассказала эксперт.

Несмотря на улучшение финансовой ситуации, Овнам, судя по гороскопу, не стоит заниматься вопросам недвижимости. Оставьте их решение на следующий год.

Здоровье Овна в 2022-м

Гороскоп показывает, что тема здоровья в 2022-м окажется для Овнов не на последнем месте.

«Первая половина года подойдет для занятия здоровым образом жизни. Можно избавиться от вредных привычек и сбросить лишний вес», — пояснила специалист.

Судя по гороскопу, Овны в год Водяного Голубого Тигра смогут выглядеть так, как давно хотели.

Финансы Овна в 2022-м

Звезды говорят, что 2022-й принесет Овнам множество приятных сюрпризов. Судя по гороскопу, Овен в год Водяного Голубого Тигра может совершить финансовый прорыв.

«Они могут увеличить доход за счет продвижения в карьере либо дополнительного способа заработка», — рассказала астролог Тиана Атлас.

Однако для достижения цели Овнам стоит вести себя активно. Гороскоп показывает, что удача просто так не упадет в руки представителям этого знака. Ради нее надо будет бороться.