Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 8 по 21 ноября

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Астролог рассказала, кому улыбнется удача Юпитера, а кому Марс сулит конфликты в отношениях.

Движение планет способно влиять на судьбу. Если прислушаться, небесные тела могут подсказать, как поступить, что выбрать и куда двигаться, чтобы не прогадать. Астролог Наталья Анисимова — о датах рождения людей, судьбы которых изменят планеты в период с 8 по 21 ноября.

Юпитер поможет достичь прогресса рожденным:

13.02-16.02; 13.04-16.04; 14.05-17.05; 14.06-17.06; 16.08-19.08; 17.10-20.10; 16.11-19.11; 15.12-18.12.

Настало время серьезных перемен. Свадьба или развод, повышение в должности, возможный переезд — глобальные изменения будут способны перевернуть вашу жизнь с ног на голову. А еще это отличная возможность заняться обучением и посмотреть заграничные страны. Удача вам благоволит, не упустите шанс.

Сатурн призовет к порядку рожденных:

28.01-31.01; 28.03-31.03; 27.04-01.05; 28.05-01.06; 30.07-02.08; 30.09-03.10; 31.10-03.11; 29.11-02.12.

Сатурн — одна из самых мрачных планет Солнечной Системы. Она приучает к дисциплине и напоминает об обязанностях. Звезды призывают: проявите инициативу — и ваш труд обязательно вознаградят.

Уран принесет свободу и обновление рожденным:

04.01-06.01; 02.02-04.02; 03.03-05.03; 03.05-05.05; 04.07-06.07; 05.08-07.08; 05.09-07.09; 05.11-07.11.

Вы почувствуете небывалую тягу к свободе и независимости. Желание все поменять, в том числе и в личной жизни, будет остро, как никогда прежде. Оглянитесь, возможно, перемены уже стоят у вас за порогом.

Марс переполнит инициативой и соперничеством рожденных:

26.01-07.02; 25.04-08.05; 28.07-10.08; 29.10-10.11.

«Красный Марс» — острый и горячий. Под его воздействием люди особенно разгорячены и раздражительны. Поэтому избежать конфликтов бывает трудно. Женщинам стоит осторожней быть с мужчинами: сорваться и испортить налаживающиеся отношения можно очень просто. Будьте настойчивы, но не давите. ⠀

Черная Луна может прельстить рожденных:

03.03-06.03; 03.06-06.06; 05.09-08.09; 04.12-07.12.

Опасно принимать в этот период серьезные решения, особенно, если они сделаны под влиянием сиюминутного желания. Необдуманные поступки могут принести много неприятностей. ⠀

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

21.02-23.02; 22.05-24.05; 24.08-26.08; 23.11-25.11.

Влияние судьбы для вас в этот период особенно велико. Многое уже предопределено и изменить что-либо вряд ли получится. Будьте внимательны к знакам Вселенной — они могут появиться, откуда вы не ждали.

Венера побалует рожденных:

22.02- 07.03; 22.04-07.05; 25.08-09.09; 26.10-09.11; 24.12-08.01.

Отдых и забота о себе – вот что нужно вам сейчас. Отодвиньте все дела на завтра, тем более что Вселенная вам благоволит. Останьтесь дома, заварите кофе, насладитесь книгой или посмотрите любимый сериал. Ощутите покой и насладитесь одиночеством. Кто знает, когда в следующий раз получится отвлечься.

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