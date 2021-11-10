Проклятые счастьем: трагические судьбы героев фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», к/с «Мосфильм», 1985

Леонид Куравлев, Ирина Муравьева, Александр Абдулов и многие другие не смогли найти спокойствие в отличие от своих экранных героев. Но почему?

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» режиссера Геральда Бежанова вышел в свет 10 ноября 1985 года. Трогательная история любви простого советского инженера Нади Клюевой порой заставляла рыдать. Ей завидовали, ей восхищались. Вот только мало кто знает, какие бедствия принесла картина главным героям в реальной жизни.

Ирина Муравьева

Народной артистке России Ирине Муравьевой досталась главная роль в проекте — того самого инженера Нади, которая при помощи «научного» метода дорогой подруги Сусанны пыталась завоевать сердце любвеобильного Володи Смирнова. Она почти выбилась из сил, когда, наконец, заметила, что ее настоящая любовь — старый друг Геннадий — всегда был рядом и не нуждался в обольщении.

По сюжету, у Нади и Гены все сложится наилучшим образом, словно в сказке: «Жили долго и счастливо». Вот только в реальности у Муравьевой было не все так красиво.

В студии Детского театра она познакомилась с режиссером Леонидом Эйдлиным — своей первой и единственной любовью. Он был старшее актрисы почти на 12 лет, но это никого не смущало. Творец позвал музу замуж, а она не стала отказывать. Вместе селебрити воспитали двоих сыновей и очень надеялись родить третьего малыша, но началась череда неудач.

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

StarHit.ru напоминает, что на съемках фильма «Карнавал» Муравьева потеряла ребенка, получив серьезную травму. А в 2014 году произошла другая трагедия: знаменитый Эйдлин умер от тяжелых последствий инсульта. После этого звезда «Самой обаятельной…» ушла в тень, заливая слезами горе.

Александр Абдулов

Народный артист РСФСР Александр Абдулов играл Володю Смирнова — именно о нем мечтала героиня Муравьевой. Актер был бравым ловеласом, которому все ни по чем, однако в реальной жизни страсть к женщинам оказалась крайне болезненной.

Известно, что Абдулов был женат ни единожды. С актрисой Ириной Алферовой он прожил долгие 17 лет, а затем ушел без объяснения причины. Поговаривают, что в период «свободы» у актера было много любовниц. В итоге, спустя два года после второй свадьбы с юристом Юлией Мешиной, он в муках ушел из жизни.

Звезда фильма перенес операцию на желудке, а затем слег с раком легких последней стадии. На момент кончины великому Александру Гаврииловичу было всего 54 года.

ТАСС / Кавашкин Борис

Существует теория, что болезни резко обостряются в результате стресса. Не исключено, что актер лишился жизни из-за постоянных перипетий на любовном фронте.

Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев в «Самой обаятельной…» сыграл роль хитрого и циничного семьянина Миши Дятлова. В жизни актер был совершенно иной: порядочный и преданный своей супруге Нине Васильевне. Однако это не уберегло его от личной трагедии.

ТАСС / Фадеичев Сергей

Куравлев познакомился с будущей супругой-учительницей еще в школе. Поженились влюбленные, как только актер окончил ВГИК. Пара прожила вместе 52 года, воспитав дочку и сына. К несчастью, их разлучила смерть: Нина Васильевна скончалась в результате осложнений от двух инфарктов.

После кончины первой и единственной любви, Леонид Вячеславович замкнулся в себе. Сейчас он выходит на связь только с родными наследниками.

Татьяна Васильева

Сложной выдалась судьба и народной артистки России Татьяны Васильевой. Она сыграла в «Самой обаятельной и привлекательной» ту самую Сусанну — подругу инженера Нади, что посоветовала «отвоевывать» Володю.

В фильме героиня Васильевой умело управляла окружающими. Особенно, мужчинами. В жизни происходило примерно то же самое, вот только личного счастья звезда так и не обрела. Впрочем, как и ее Сусанна — экранной свахе в конце фильма изменил супруг.

Татьяна Григорьевна в реальности ни единожды была обманута любимыми и… обманывала «любимых» сама. Сначала изменила отцу своего ребенка Филиппа, артисту Анатолию Васильеву с актером Георгием Мартиросяном, от кого родила чудесную дочь Лизу. Вскоре последний начал ей изменять, а после и бить звезду. Той пришлось бежать.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Когда все улеглось, актриса закрутила роман с театральным режиссером Валентином Плучеком, но так и осталась ни с чем. Сегодня артистка не замужем и в принципе не любит говорить о личной жизни.

Лариса Удовиченко

Народная артистка России Лариса Удовиченко сыграла в картине Люсю Виноградову, коллегу экранной Нади. И ее личная жизнь, к сожалению, была непростой.

Первый брак дивы был фиктивным: она вышла замуж за Александра Панкратова только ради прописки в Москве. Затем Лариса Ивановна попытала счастье с интеллигентным режиссером Андреем Эшпаем. И… опять не сложилось.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Осознав, что и второй брак оказался провальным, Удовиченко решила увести из семьи обходительного пианиста Геннадия Болгарина. С ним дива прожила почти 14 лет и даже родила дочку Машу. Вот только идиллия все равно завершилась трагедией: муж звезды начал играть в казино. Устав от постоянных долгов и проблем с бандитами, Лариса Ивановна развелась и зареклась еще когда-либо обратиться в ЗАГС.

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