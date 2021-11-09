Владимир Конкин лишился 2 миллионов рублей из-за гибели дочери

Фото: ТАСС / Илья Питалев

Матери-одиночки Софии Конкиной не стало в сентябре 2020 года. Известный актер до сих пор не может оправиться от трагедии.

В Москве завершилось расследование громкого дела о гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина. Обстоятельства трагедии установлены, всем причастным лицам предъявили обвинение, вот только актера это нисколько не утешает. Мало того, что он потерял наследницу, так еще и лишился двух миллионов рублей — такой дорогой оказалась правда.

Ни сил, ни денег

По официальным данным, София Конкина погибла в результате утопления в бассейне спортивного комплекса Москвы. Молодая женщина захлебнулась, и никто не смог ей оперативно помочь. При госпитализации в больницу дочь актера еще была жива. Однако медики, как не пытались, не смогли стабилизировать состояние — ее не стало в ночь на 24 сентября 2020 года.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». И понеслось.

Как отмечает «МК», за прошедший год стражи порядка провели четыре большие экспертизы: восстанавливали записи с камер видеонаблюдения и привлекали к расследованию дела судмедэкспертов. Результаты были однозначны: Конкина погибла из-за отсутствия инструктора у бассейна, который мог бы помочь. А за это в ответе руководитель организации Анна Андрианова.

Стало известно также, что в момент утопления дочери актера рядом с ней плавали еще два клиента спортклуба. Исследование на детекторе лжи показало, что никто из людей не заметил сразу, как женщина ушла под воду. Соответственно, действовали по ситуации: закричали, когда обнаружили бездыханное тело, и попросили еще троих гостей вытащить его из воды.

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У Софии Конкиной осталась малолетняя дочь. Все время, пока шло расследование, Владимир Алексеевич заботился о ней. Теперь сирота проживает с племянницей известного актера.

«Подсчитаны расходы: это похороны, установка памятника, расходы на внучку, ее лечение, кружки. Владимир Алексеевич потратил около двух миллионов. Несмотря на то, что дело находилось в ГСУ СК РФ год, сторона потерпевших осталась довольна качеством проведенных работ, ведь были проверены все версии и полностью собрана доказательная база, подтверждающая виновность Андриановой», — прокомментировала новость об издержках представитель Конкина Юлия Нитченко.

По ее словам, предполагаемой виновнице трагедии Анне Андриановой грозит до трех лет лишения свободы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что свою вину женщина полностью отрицает.