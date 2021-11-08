Хочешь быть мужчиной, ешь это: врач назвал важный продукт для повышения потенции

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Качественная работа мужской половой системы, как отмечает специалист, напрямую связана с его рационом питания.

Прибегая к диетам, мы стремимся улучшить свою внешность, но внутреннее состояние организма не менее важно, как для женщин, так и мужчин. Врач-сексолог Кульгавчук и вовсе предупреждает — для мужского здоровья необходим белок. А его отсутствие в рационе может привести к половой дисфункции.

«Мясо — ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига. Ограничение белка в рационе — фактор, снижающий мужской потенциал, как и другие патогенные факторы: курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон. Отказ от мяса может привести к половой дисфункции», — объяснил Кульгавчук в интервью радио Sputnik.

Отдать предпочтение, по словам специалиста, лучше всего нежирному, диетическому мясу. Говядине или индейке.

Но, несмотря на важность в мужском рационе белка, он не настолько важен, так как на здоровье сильного пола влияют и другие патогенные факторы. К примеру, алкоголь, курение, нехватка сна. Но некоторые мужчины даже в неблагоприятных условиях способны сохранять хорошие половые возможности.

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