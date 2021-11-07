Ларисе Долиной вызывали скорую помощь: «Началось кровотечение, потеряла сознание»

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Врачи категорически запретили исполнительнице хита «Погода в доме» петь. Она оказалась их слушать.

Лариса Долина очень волновалась перед съемками культового фильма «Мы из джаза», но режиссер Карен Шахназаров «уговорит и мертвого». Правда, решение звезды принять участие в фильме поняли не все — незадолго до этого беременная Долина пострадала во время концерта, ей даже вызывали скорую.

«На втором месяце беременности я упала в обморок прямо на сцене во время концерта. Голова закружилась, началось кровотечение, и я потеряла сознание. Светка Моргунова подхватила меня на руки и буквально внесла в гримерку, уложила ногами вверх, вызвала скорую, которую мы ждали 45 минут. Слава богу, ничего страшного не произошло, ребенок остался. Но с того момента врачи категорически запретили мне петь. Только лежать…» — рассказывала она журналу «Караван историй. Коллекция».

Но Лариса Долина решила все-таки сняться в картине, ведь съемки ради нее никто переносить бы не стал. Тем более, что Шахназаров лично уговаривал певицу, обещая заботиться о ней и каждый день возить из роддома и обратно.

«Мне Карен сказал: „Я сам лично буду следить, чтобы у тебя было все хорошо на площадке. И каждое утро буду сам забирать тебя из роддома (повторюсь: я лежала на сохранении), а вечером отвозить обратно“. Слово свое он сдержал. Утром я садилась в машину Карена в больничном халате и ехала на съемки. Все бы ничего, но мне было очень страшно спускаться по лестнице, где высокие ступени, на каблуках, глядя в камеру, и еще петь при этом», — вспоминает Долина.

Несмотря на сложности, певица родила здоровую девочку — и у Ангелины Миончинской прекрасные отношения с матерью. Фильм «Мы из джаза» тоже получился, пусть и снимали его со сложностями.

«Государственные деньги, контракты, договоры и так далее. Кстати, о договорах… Сцену встречи Клементины на вокзале мы снимали в день смерти Брежнева. Когда объявили траур, Карен позвонил тогдашнему председателю „Госкино“ и сказал, что надо работать, поскольку деньги выделило государство, и простоя быть не должно. Немного схитрил, конечно…» — вспоминает те времена Долина.

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