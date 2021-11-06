Волочкова выложила фото с «квадратной» попой и размазанной грудью

Фото: globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Эпатажная балерина попыталась обработать свой снимок, который ей чем-то не понравился. Вышло не очень.

Анастасия Волочкова продолжает выкладывать фотографии с отдыха в Турции — но, если обычно резонанс вызывают подписи к публикациям в ее Instagram-аккаунте или ее любимая поза, то сейчас экс-прима Большого показала кое-что новенькое.

Балерина попыталась отредактировать фотографию с помощью одной из многочисленных программ для обработки изображений — что-то на снимке ей не понравилось. Но она немного переборщила — грудь вышла «размазанной», а пятая точка и вовсе «квадратной» и угловатой.

Instagram @volochkova_art

Но звезда на это внимания не обратила, удовлетворившись таким уровнем монтажа — и лаконично подписала публикацию «Солнечный день в отеле Луна Бланка».

Подписчики ее Instagram-аккаунта, не имевшие возможности посостязаться в остроумии последнее время, пошли во все тяжкие — секция комментариев пестрит саркастичными и шутливыми ответами.

«Богиня. Богиня фотошопа»;

«Шикарно! Острый треугольник можно обрезать»;

«Фотожоп получился красотка», — смеются подписчики.

Но Анастасия Волочкова не была бы собой, если бы обращала внимание на критику со стороны — ранее 5-tv.ru рассказывал, как балерина «не хвасталась» подписчикам, что видела в жизни все. Разумеется, в шпагате на перилах.