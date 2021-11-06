Многие из пожелавших уволиться в ЕАО медиков-антипрививочников забрали заявления

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Как пояснили в пресс-службе губернатора, увольнение сотрудников скорой никак не связано с вакцинацией.

Большинство пожелавших уволиться медиков-антипрививочников в Еврейской автономной области (ЕАО) забрали заявления. Об этом 5-tv.ru рассказала пресс-секретарь губернатора ЕАО Елена Мержиева.

«По факту забрали (заявления — Прим. ред.) практически все, кроме двух женщин. Одна фельдшер и одна медсестра. Но их увольнение никак не связано с прививками. Одна собралась переезжать в другой регион, а вторая по семейным обстоятельствам не может работать дальше», — заверила она.

Работники двух филиалов скорой помощи — города Облучье и села Пашково — решили уволиться, отказавшись ставить прививку от COVID-19. Заявления написали 27 человек, среди них — фельдшеры, медсестры, уборщицы и водители. Свое решение медики объяснили тем, что находятся в постоянном контакте с заболевшими, поэтому якобы имеют иммунитет к опасной инфекции. В администрации округа отметили, что сотрудники скорых имеют законное право освободить должность и не вакцинироваться.

Сообщается, что в регион для нормализации обстановки прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат от КПРФ, убедивший медиков-антипрививочников ЕАО уволиться из скорой помощи, объяснил свою позицию. Иван Краснослободцев убежден, что медицинские сотрудники должны продолжать работать без прививок от коронавируса.