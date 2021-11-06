Барановская поблагодарила бросившего ее с тремя детьми Аршавина: «Очень повезло»

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Телеведущая считает, что развод с футболистом дал ей свободу и возможность строить карьеру.

Телеведущая Юлия Барановская выступила с неожиданным признанием. Она заявила, что искренне благодарна бывшему мужу — футболисту Андрею Аршавину — за то, что он бросил ее с тремя детьми.

«Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях», — сказала она в проекте «Быть человеком».

Жизни со спортсменом Барановская отдала девять лет. По ее словам, она делала все, чтобы брак был счастливым. Поэтому расставание и последующий развод ей дались с болью в сердце. И только сейчас она готова себе признаться: все не зря. Если бы не уход мужа к другой, в ее карьере не произошло бы качественного скачка, она бы не почувствовала себя свободной и не смогла реализовать себя. Сейчас 41-летняя Барановская — ведет успешные проекты на ведущих телеканалах и радиостанциях.

«Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — подчеркнула знаменитость.

В браке с Аршавиным ведущая родила троих детей — Артема, Яну и Арсения. От другого брака с Алисой Казьминой футболист имеет дочь Есению. Несмотря на сложные отношения с бывшими женами, Аршавин сумел найти общий язык со всеми детьми — все четверо называют его папой и регулярно с ним видятся.

Впрочем, брак со второй возлюбленной у футболиста тоже не задался. Все дошло до того, что Казьмину с детьми спортсмен и его мать выселили из особняка, где она поселилась после свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барановская озадачила Савичеву вопросами о поиске «красивого мужика».