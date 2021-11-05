Боксер рассказал, почему у побитого молодого отца не было шансов избежать драки

Фото, видео: depositphotos / Frenzelll; ТАСС /Шарифулин Валерий; ВКонтакте @podslushano_v_nv; 5-tv.ru

Профессиональный спортсмен Эдуард Трояновский уверен, что напавшие на отца с ребенком в Новой Москве поступили низко, не по-мужски, но у их жертвы уже не было выбора.

Чемпион мира по боксу среди профессионалов Эдуард Трояновский прокомментировал избиение мужчины с ребенком в Новой Москве. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он подчеркнул, что бои должны происходить на ринге и оставаться спортом.

«Такие вещи стали довольно часто случаться — в основном ближе к Москве, Москва и районы. Нужно правоохранительные органы как-то привлекать к этим вещам, чтоб таких ситуаций не возникало. Их становится все больше и больше — народ реально становится все злее и злее. Ни в какие рамки такие ситуации не идут вообще», — уверен боксер.

Все бои, еще раз подчеркнул Трояновский, должны происходить в рамках правил и в специально подготовленных местах — и оставаться спортом, а не превращаться в побоища.

«Это же улица, это не спорт. Тем более, пять или шесть человек толпой на одного — ну куда? Тем более, он уже обозначил — с ребенком я. Он уже дал понять, что не хочет вступать никуда [в драку]. Зачем кучей, толпой? Это крайне некрасиво. Вообще, это не по-мужски», — заявил спортсмен.

По видео, моментально распространившемуся в социальных сетях, неясно, из-за чего завязался конфликт — но боксер считает, что, как бы ни обстояло дело, устраивать драку абсолютно недопустимо, тем более нападать толпой на человека с ребенком.

«Зачем, куда это, что это? Тем более, он избегал этой ситуации, отбегал, видно, что он не хотел ввязываться, ну куда? Там целая толпа», — негодует Трояновский.

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Часто говорят, что лучшие бойцы предпочитают всеми силами избежать драки вне ринга — и из боязни навредить нападавшим, из-за того, что в уличной драке не бывает правил. В этой ситуации, считает боксер, сложно определить правильную линию поведения.

«Видите, какая спорная ситуация? Кто-то может сказать, надо было вступить [в бой], но он заведомо уже проиграет — там реально толпа, он не справится. Этот парень дал понять, что он не хочет вступать ни в какие драки, и, тем не менее, это их не остановило. Тут безвыходная ситуация была — они все равно его побили, захотел он драться, не захотел. Как здесь поступить — в данном случае, я не знаю», — признался спортсмен.

Между тем 5-tv.ru стало известно, что избитый толпой мужчин отец четырехлетнего мальчика в Новых Ватутинках не безгрешен. В апреле 2021-го он был судим по статье «Мошенничество». Кроме того в этом году он был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Проблемы с законом также имел и его друг, который в момент инцидента находился с ним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности этой ситуации — прокуратура взяла на контроль ход расследования и соблюдения прав ребенка в этом инциденте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.