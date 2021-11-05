Хайди Клум выложила постельное фото без трусов: «Вкусный пирожок!»

Фото: globallookpress / Alberto Terenghi

Топ-модель удивила подписчиков своим способом полакомиться десертом.

Топ-модель Хайди Клум опубликовала на своей странице неоднозначное, но оцененное почти 130 тысячами пользователей фото — на нем красоту звезды подиумов прикрывает только бюстгальтер и тарелка с пирогом.

На снимке Клум изображена в постели. Рядом с ней ноутбук, поднос с чаем, а на том месте, где обычно носят трусы, — тарелка. Фигура 48-летней модели и ее бесконечно длинные ноги по-прежнему просят восхищенных отзывов, однако возможность комментировать пост супермодель ограничила, лишь сама добавила пикантную подпись.

«О, что за вкусный пирожок!» — написала она.

Instagram @heidiklum

Хайди Клум любит удивлять фанатов экстравагантными образами. Каждый год поклонники по всему миру ждут, например, какой костюм она выберет на Хэллоуин. Знаменитость подходит к выбору наряда очень тщательно, порой на ней бывают килограммы грима, а внешность становится неузнаваемой.

Она выходила в свет дряхлой старухой со вздутыми венами и бледной кожей, подругой кролика Роджера с огромными губами и бюстом, инопланетным монстром, обвитым змеей запретным плодом и даже многорукой богиней Кали. В 2021-м она испугала подписчиков будто бы разлагающейся спиной и макияжем мертвеца, а позже появилась в костюме кошки. Фото без трусиков — далеко не самая эпатажная выходка.

Как пишет URA.RU, коллега Клум по подиуму Ирина Шейк в этом году тоже порадовала публику на Хэллоуин, преимущественно соотечественников. Модель родом из Челябинска отпраздновала День всех святых с русскими конфетами. Верные почитатели заметили знакомые фантики на фото звезды в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, какие костюмы на Хеллоуин надели голливудские знаменитости.