Обнаженную Шпицу сфотографировали за мощной мужской спиной

Фото: Instagram @katerinashpitsa

Актриса позировала полностью раздетой для интимной фотосессии.

Актриса Екатерина Шпица показала интимное фото с мужем. Она счастлива в браке с бизнесменом Русланом Поповым. Пара поженилась в феврале, хотя предложение любимой мужчина сделал еще за два года до этого.

На опубликованном на странице в Instagram кадре звезда прячется за мощной спиной возлюбленного. Оба — полностью обнажены.

«Когда муж дома», — подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

Сильная и лаконичная фотография, выполненная в черно-белых тонах, понравилась поклонникам звезды фильма «Поддубный». Фанаты отметили, что актриса и ее супруг великолепно подходят друг другу. Правда, некоторые разочаровались, что знаменитость нечасто радует их подобными интригующими образами.

«Кадр прекрасен. Люди на нем очень настоящие. Мощный мужской торс и хрупкая девушка — как лед и пламень. Вам необходимо иногда выкладывать такие фотографии»;

«За такой спиной ничего не страшно»;

«Сколько красоты и страсти!» — написали они.

Брак с Поповым — второй в судьбе Шпицы. В 2010 году она вышла замуж за актера Константина Адаева, через два года у них родился сын, но спустя некоторое время супруги развелись.

Предложение от второго мужа было очень романтичным: девушка играла главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Булгакова, а в конце, к своему удивлению, стала невестой, сказав любимому «да». Зрители не сразу поняли, кто этот человек, неожиданно вышедший на сцену. Но когда все стало ясно — зал разразился аплодисментами.

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