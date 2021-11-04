🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 ноября, Луна в Скорпионе благоволит принятию ответственных решений. Только не ввязывайтесь в выяснение отношений — можно пострадать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 ноября, на убывающей Луне важно успеть закончить незавершенные дела, даже если это ежедневная рутина. Не позволяйте себе лениться — это плохо отразиться на материальном благосостоянии. Поберегите здоровье: никаких отчаянных экспериментов.

♈ Овен

Овен, 4 ноября для вас — сложный день. Родные будут постоянно требовать вашего внимания, не исключены также ссоры и конфликты на рабочем месте. Чтобы преодолеть все трудности, необходимо внимательно выслушивать просьбы и предложения, а после… Тщательно их отфильтровать. Не бойтесь сказать спокойное «нет», если не можете что-то сделать. Так честнее.

Космический совет: держите себя в руках — иначе будут проблемы.

♉ Телец

Телец, вам несказанно повезло! Сегодня ваш мир пропитан красотой и нежностью — можно только позавидовать. Что бы вы не делали, все возымеет успех. Особенно хорошо 4 ноября налаживать личные контакты. Не бойтесь быть откровенными — поверьте, люди это оценят.

Космический совет: наслаждайтесь атмосферой любви и нежности.

♊ Близнецы

Близнецы, вы от рождения — сильный человек. Однако не всегда эту силу можно применять. Прежде чем что-то сказать или сделать сегодня, пожалуйста, подумайте несколько раз. Одно неверное слово может навсегда испортить отношения с родным человеком, а также подмочить репутацию.

Космический совет: остерегайтесь кому-то что-то доказывать.

♋ Рак

Рак, кажется, вы засиделись на одном месте. Это совсем не хорошо. Чтобы добиться успеха, необходимо постоянно двигаться. Хоть куда-нибудь. 4 ноября — идеальный день для самообразования. Почитайте книгу, посмотрите обучающее видео в интернете, ну или отправьтесь на курсы. Не позволяйте себе хандрить!

Космический совет: освойте новое ремесло.

♌ Лев

Лев, этот день для вас прекрасен во всех отношениях! Но есть одно «но»: пожалуйста, будьте внимательны к деньгам. Именно сегодня вы рискуете стать жертвой обмана. Есть шанс потерять сбережения на крупных вложениях. Будьте осторожны во всем. По возможности не давайте взаймы или будьте готовы распрощаться с суммой навсегда.

Космический совет: не беритесь за решение финансовых проблем.

♍ Дева

Дева, 4 ноября вам предстоит решать домашние проблемы. Речь идет не только «бытовухе», но и внутрисемейных конфликтах. Возможно, на вас возложат миссию примирения враждующих сторон. Не отказывайте нуждающимся в помощи — вам будут благодарны.

Космический совет: будьте внимательны к близким.

♎ Весы

Весы, все идет своим чередом, и вам не о чем беспокоиться. Единственное, что сегодня важно, — ваша работа. Трудитесь без оглядки, не поддавайтесь на провокации и давление со стороны. Даже если близкие будут против вашего занятия. Звезды намекают, что сегодняшний проект очень скоро принесет большие дивиденды.

Космический совет: трудитесь на благо вашего будущего.

♏ Скорпион

Скорпион, вам все надоело и хочется побыть наедине с собой. Не игнорируйте это желание. Возможно, 4 ноября для вас — день глобальных перемен. Нет, речь идет не о переезде или путешествии. Сегодня вы можете принять очень важное решение, которое изменит всю судьбу. Верьте в лучшее, чудеса случаются!

Космический совет: уединение — лучший способ понять себя.

♐ Стрелец

Стрелец, вы потерялись в пространстве и времени из-за свалившихся проблем. Пожалуйста, сегодня будьте осторожны. Не позволяйте окружающим давить на вас, отказывайтесь от тяжелой работы, если это не под силу. Вам необходимо быть максимально собранным: есть риск серьезного конфликта.

Космический совет: доверяйте интуиции, вас могут обмануть.

♑ Козерог

Козерог, 4 ноября для вас — спокойный, размеренный день. Вот только настроение может подвести — не вздумайте хандрить. Да, по натуре вы — настоящий консерватор. Но ведь перемены бывают к лучшему! Воспринимайте новости, как нечто очень приятное и возможность получить больше, чем можно себе представить.

Космический совет: в любых ситуациях верьте в добро.

♒ Водолей

Водолей, вы нескандальный человек, но сегодня, кажется, любая мелочь может вывести вас из себя. Будьте бдительны! Старайтесь находить индивидуальный подход к решению проблем. Мыслите нетривиально. Если нужна помощь — обратитесь за ней к авторитетам. Вам, конечно, не откажут!

Космический совет: опасайтесь ссор и скандалов.

♊ Рыбы

Рыбы, вы очень любите опасные эксперименты, но сегодня не тот случай — важно поберечь здоровье. Если есть возможность, проведите день дома, за рутинными делами. Если что-то беспокоит, обратитесь к врачу. Не затягивайте с проблемами. Иначе — будет хуже.

Космический совет: позаботьтесь о своем здоровье.

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