Шанс обновиться! Как новолуние 4 ноября позитивно повлияет на три знака зодиака

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Специалисты по звездам уверены, что приход новой Луны в ночь с 4 на 5 ноября — синоним новых начинаний, новых дел и нового себя.

Приход новой Луны ассоциируется с перезагрузкой, обновлением как в духовном, так и в материальном плане. Появится реальный шанс для апгрейда в личных и деловых отношениях.

По мнению астрологов, в настоящее время мы находимся в середине периода влияния Скорпиона, и новолуние станет кульминацией его зодиакальной силы. Это объясняется тем, что Солнце, Луна и Марс соединятся на территории этого водного знака.

Энергии Скорпиона запустят эмоциональную трансформацию у многих людей, поэтому в это новолуние вы можете вдруг ощутить и исследовать, выпустив их наружу, запрятанные в глубине вашей души те чувства и эмоции, которые вы обычно тщательно скрывали. Захочется освободиться от мешающих вам ранее ограничений, но влияние Сатурна заставит немного замедлить темп, чтобы разработать собственную стратегию.

Астрологи советуют всем знакам зодиака не бояться идти навстречу неизвестному: возможно, то, чего вы так раньше опасались, на самом деле сможет вам открыть и предложить нечто новое.

Наступающее в ночь с 4 на 5 ноября новолуние в Скорпионе изменит жизни многих людей, но особенный эффект заметят три представителя зодиакального круга, это даст им глоток вдохновения и замотивирует начать новую жизнь.

Телец

Это новолуние — прекрасный шанс для Тельцов. В ваших отношениях сейчас возможно практически все, даже если вы пока не можете определиться с верным направлением.

Вместе с обновлением Луны открываются возможности новых встреч и взаимодействия с окружающими. Не исключена магия для реализации эффективной коммуникации.

Рак

Наступает время пуститься вслед за своими чувствами и погрузиться в настоящие эмоции. Звезды рекомендуют прислушаться к самому себе, здесь вы сможете найти ответы на многие вопросы.

Именно сейчас вы можете осознать, что способны привнести новое практически во все сферы вашей жизни, будь то творческий проект или зарождающиеся романтические отношения. Следуйте за сердцем, и ваша любовь укажет вам верный путь.

Скорпион

Скорпионы, естественно, будут находиться в центре внимания новой Луны, поскольку она находится под влиянием одноименного созвездия. Лунная перезагрузка в Скорпионе случается только один раз в год, поэтому воспринимайте это как невероятный, мощнейший ресурс для собственной трансформации.

Вы можете открыто выражать свои желания и наконец-то завершить некоторые проекты. Ваше время пришло!

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