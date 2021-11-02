Умер звезда «Бригады» Дмитрий Гуменецкий

Фото: kino-teatr.ru

Известный актер, исполнивший в криминальном сериале роль Шмидта, отбывал наказание по делу о наркотиках. Смерть настигла его вскоре после выхода по УДО.

Звезда сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий умер вскоре после выхода из мест лишения свободы в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Исполнивший роль Шмидта артист отбывал наказание в Рязани по делу о наркотиках. Приговорили его пять лет назад. Не так давно Гуменецкого отпустили в связи с обнаружением у него онкологического заболевания.

Вскоре после этого он скончался — это произошло еще 29 октября, но известно о смерти стало только сейчас. Свои последние дни звезда «Бригады» провел в хосписе — специальном учреждении, где помогают безнадежно больным людям. Похоронили актера 31 октября.

Дмитрий Гуменецкий оказался в местах лишения свободы в сентябре 2015 года — суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Незадолго до этого артиста задержали за хранение 280 килограммов синтетических наркотиков (спайса) в собственном гараже. По версии следствия, мужчина не был наркобароном — просто согласился предоставить место для хранения запрещенных веществ из-за тяжелого материального положения.

В суде Дмитрий Гуменецкий признал свою вину и раскаялся. Он должен был выйти на свободу в 2023 году, но в феврале 2021-го попросил об УДО, сославшись на состояние здоровья. Последние месяцы актер почти постоянно находился в больнице для осужденных, расположенной под Рязанью.

До того как стать звездой «Бригады», Дмитрий Гуменецкий работал в МВД. Он — бывший майор спецназа, а также профессиональный военный с опытом боевых действий.