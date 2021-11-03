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Языческий гороскоп отличается от западного зодиакального своей направленностью — он помогает людям лучше определить свои помыслы и таланты.

Язычество сидит у нас в крови: наши предки поклонялись высшим силам через знаки природы. 12 знаков-животных лежат в основе языческого гороскопа, который, в отличие от распространенного западного зодиакального, основан на наблюдении за повадками братьев наших меньших, поэтому помогает нам лучше определить свои глубинные помыслы и таланты.

Росомаха (11 января — 10 февраля)

globallookpress.com / Jürgen & Christine Sohns

Росомаха — символ заботы о доме и уюта в нем. Эти священные животные всегда ревностно оберегают свою территорию. Тех, кто попробует покуситься на их собственность или место, ожидает отчаянный отпор. Такое же ревностное отношение распространяется и на всех близких: росомаха будет неуклонно оберегать свою семью и друзей, интересы которых нередко ставятся выше личных.

Росомахи подвержены самокритике, адекватно оценивая себя и возможные ресурсы. При этом они искренни и вызывают уважение окружающих, в том числе врагов. У них немало верных товарищей. Избирательны в общении, лишнее внимание к собственной персоне их злит.

Ворон (11 февраля — 10 марта)

globallookpress.com / Maciej Olszewski

Ворон отличается умом и сообразительностью. Мудрость этого знака помогает мгновенно найти ответ на вопрос, в том числе над разгадкой которого бьется если не все человечество, то многие. При этом ворон и сам не подозревает, откуда ему известен верный ответ.

Рожденным под знаком Ворона присущи спокойствие и уравновешенность, они не терпят излишней суеты. В карьере редко добиваются значительных успехов из-за привычки подмечать больше, чем остальные. Однако если ворон не будет говорить обо всем, что видит и знает, то он сможет прекрасно продвинуться по служебной лестнице.

Горностай (11 марта — 10 апреля)

globallookpress.com / K. Wothe via blickwinkel

Настоящий подарок судьбы для людей — иметь в друзьях Горностая. Его любят за отзывчивость и благородство, стремление помочь в трудную минуту. Горностаи энергичны работоспособны, их активность и деятельный характер — пример для подражания. Постоянно чем-то занят, крутится словно белка в колесе, не может и секунды просидеть без дела. Строит планы на будущее и добивается их реализации.

Жаба (11 апреля — 10 мая)

globallookpress.com / Erhard Nerger

Тотем жабы наделяет человека умением легко и быстро приспосабливаться к новым условиям. Разносторонние интересы переполняют его, он способен достигать вершин во многих сферах жизни. Отличный руководитель как в плане стратегического планирования, так и решения текущих хозяйственно-бытовых проблем.

Трудолюбие, настойчивость и уверенность — его сильные качества, ему не свойственно впадать в депрессию. Но приспособленческий характер может затормозить его личный и профессиональный рост. Оставаясь довольной тем, что имеет, жаба прекращает стремиться к большему.

Кузнечик (11 мая — 10 июня)

globallookpress.com / Hans Lang

Рожденные под этим знаком общительны и обаятельны. Но резвость Кузнечика известна всем, она и определяет то, что они любят скакать с места на место, постоянство — не их конек. Пребывают в состоянии неопределенности, при этом моментально загораются свежими идеями и тут же меняют сферу своей деятельности.

Кузнечики обожают солнечное тепло, да и сами создают впечатление солнышка, принося людям радость и заставляя их улыбаться. Жизнерадостным и оптимистичным он остается всю свою жизнь.

Хомяк (11 июня — 10 июля)

globallookpress.com / Friedhelm Adam

Комфортная норка и пребывание в спячке — пожалуй, самое характерное для хомяка. Но стоит ему выйти из зоны комфорта, как он преображается и делается безумно активным. Хомячок способен за короткое время пополнить свои запасы, забив свои сундуки и кладовки в расчете пересидеть трудные времена.

Способен работать круглые сутки. Однако от ускоренного темпа работы легко утомляется, устает и впадает в ленивую спячку. Окружающие ценят Хомяков за их веселый и добрый нрав. В умении отдыхать хомячкам не откажешь, они умеют наслаждаться свободным временем, даже обычное пребывание на солнце или у водоема дарит им необыкновенное чувство умиротворения.

Равлик или улитка (11 июля — 10 августа)

globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Это очень чувствительные и эмоциональные натуры, им присуща двойственность, которая отражается в их характере и поведении. Они — прирожденные лидеры, способные увлечь за собой толпу, ради других принося в жертву собственные интересы. Может внезапно развернуться на 180 градусов, отрицая то, что раньше проповедовал, а также подвести людей, ему доверившихся.

Из-за мечтательности и уязвимости они не способны всерьез принимать окружающий их мир. Обычно милые собеседники, увлекающие своими речами. Готовые помощь любому нуждающемуся в их внимании человеку.

Муравей (11 августа — 10 сентября)

globallookpress.com / Then Chih Wey via XinHua

Как и обитатели муравейников, этот знак невероятно трудолюбив. Не любит и не может оставаться без дела: для муравья это очень важный фактор. К сожалению, человек, рожденный в это время, совершенно не умеет отдыхать. Покончив с сегодняшним объемом работы, он с рвением возьмется за работу на завтра. Друзья и близкие высоко ценят его любовь к труду, однако муравью необходимо научиться восполнять свои ресурсы, полноценно отдыхая.

Хрущ (11 сентября — 10 октября)

ТАСС / Patrick Seeger via DPA/TASS

Хрущ — это насекомое, жизнь которого наполнена кардинальными переменами. Проходя путь от копания в земле, как его родственник майский жук, до превращения в куколку, он презрительно взирает на свой прошлый опыт, полагая, что именно в данный момент от точно знает как правильно жить. Однако время идет, кокон разрывается, и вместо земли хрущ оказывается снаружи, подставляя себя всему миру и яркому солнцу.

Точно так же и судьба человека, рожденного под знаком Хруща, состоит из невероятных перемен и перевоплощений. Этому знаку подвластны любые вершины, если он останется верен выбранному жизненному пути и не свернет на ложную тропу в поисках правды. Тонкое мироощущение родившихся под этим знаком заставляет их беспрестанно искать смысл жизни.

Бобер (11 октября — 10 ноября)

globallookpress.com / Patrick Pleul via ZB

Бобры — любители покоя и порядка. Их кардинальное отличие от остальных живых тварей, приспосабливающихся к природе и ее капризам, — самим менять окружающую их среду к личному образу жизни. Вспомните, чем славятся бобры: они строят запруды и плотины, мастерски меняя уровень водоема для собственного комфорта.

Бобрам не нравится торопиться, они выглядят спокойными и уверенными. Многие завидуют их жизни. Бобер ценит близких и именно для них старается, впрочем, не забывая и о себе.

Пес (11 ноября — 10 декабря)

ТАСС / imago stock& people via www.imago-images.de

Храбрость и верность, искренность и честность — отличительные качества этого знака. Он не боится ни преград, ни опасности, особенно если есть твердая уверенность в оправданности действий и их результате. Пес — мастер по внушению доверия как знакомым, так и совсем чужим ему людям. При этом люди этого знака не хотят лгать. Такая редкая честность вызывает уважение у людей других знаков.

Медведь (11 декабря — 10 января)

globallookpress.com / Martin Schutt via dpa

Ленивый и неповоротливый Медведь издавна считается главным в лесу. Отбросив свою неуклюжесть, в случае необходимости он может продемонстрировать ловкость кота и скорость леопарда. Знак унаследовал все эти характеристики.

Искренность и открытость, сила и великодушие, снисходительность к слабым — все эти комплименты в адрес Медведя. К сожалению, они не всегда добиваются желаемого из-за природной лени. Ему придется потрудиться над собой и избавиться от нее, чтобы прийти к заслуженному успеху.

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