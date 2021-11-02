Месяц забот о здоровье и интересных знакомств: китайский гороскоп на ноябрь 2021

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Астролог Елена Егорова в интервью 5-tv.ru рассказала, как в ноябре избежать проблем со здоровьем, спланировать путешествия, обернуть обстоятельства в свою пользу и подготовиться к новым знакомствам.

Ноябрь 2021 года станет месяцем исключительного внимания к здоровью, внимания потребуют как собственный организм, так и «болячки» родственников. Последний месяц осени некоторым принесет продвижения в карьере и успехи в делах, другим — многообещающие знакомства. А кому-то и вовсе улыбнется фортуна в виде выигрыша в лотерею. Что ожидает каждого представителя восточного гороскопа, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Крыса

Рожденных в год Крысы в ноябре ждут путешествия: не беспокойтесь, деньги на поездку обязательно найдутся. В этом месяце вы сможете рассчитывать на помощь и даже некую благосклонность вышестоящих людей, в том числе вашего руководства. А к концу месяца приготовьтесь получить неожиданный подарок.

Бык

Астрологи предупреждают, что в ноябре вас ждут великие дела: предстоит провернуть много дел. В этот период постарайтесь поберечь свое здоровье и не простудиться. Не забывайте о бдительности на работе и старайтесь делать все вовремя: есть риск попасть в неудобное положение. В целом ноябрь станет прекрасным месяцем в плане карьерного роста.

Тигр

Тигров ожидает насыщенный месяц. Возможно, вам придется смело отстаивать и защищать свои интересы, но исход для вас будет успешным, ваши уверенные действия приведут вас к победе. Сюрпризы преподнесет ноябрь и в плане личных отношений: у женщин-тигриц есть шанс познакомится с интересным мужчиной. А к концу месяца обязательно исполнится ваше заветное желание, оно наполнит вас счастьем и радостью.

Кролик

В начале месяца вам стоит взять паузу и отдохнуть. Это очень благоприятное время, чтобы позаботиться о собственном здоровье, например, отправившись в санаторий. После того как вы наберетесь сил, вы сможете совершить прорыв и достигнуть супер-результатов, которыми вы будете гордиться. Внезапный поворот судьбы даст вам шанс выиграть приз и получить прибыль, а также исполнит ваше сокровенное желание.

Дракон

Начало месяца сложится в эмоциональном ключе. Различные желания будут обуревать вами: вам захочется начать новое дело, освоить другой вид спорта, отправиться в неизведанное путешествие. Астрологи уверяют, что стоит рискнуть, так как вас непременно ожидает успех. В ноябре в целом вы будете чувствовать себя уверенно, это поможет вам отстаивать свои границы и не давать себя в обиду. У женщин есть шанс познакомиться с импозантным мужчиной.

Змея

В ноябре не напрашивайтесь на общение с вышестоящим руководством, старайтесь проявлять мудрость. Проявите осторожность во время ответственных мероприятий, тщательно к ним готовьтесь. Не стоит огорчаться, если многие дела в ноябре пойдут не по вашему плану: старые методы уже не работают, воспользуйтесь новыми способами достижения целей. Выполнив это условие, у вас появится много энергии, и у вас будет хорошая работоспособность. Действуйте, ничего не бойтесь: у вас все получится.

Лошадь

В ноябре вас ждет серьезный выбор, причем от чего-то вам придется отказаться: невозможно одновременно идти по двум дорогам. Выберите одну, советует астролог, и смело действуйте. Идите по ней до конца, не сожалея о сделанном выборе, и у вас обязательно все получится.

Коза

В ноябре вас ожидает внезапная радость: счастье придет в ваш дом, в нем воцарятся гармония и стабильность, также отношения с друзьями будут отличными. Вам помогут люди, с которыми вы очень давно знакомы. Кто-то из вашего окружения захочет вам сделать подарок. В ноябре велик шанс стать победителем в разных сферах: выиграть в каком-то деле или даже выиграть в лотерею. Ноябрь для вас выдастся просто чудесным.

Обезьяна

Вам предстоит очень деятельный месяц, как в плане работы, так и учебы. Совет: постарайтесь не взваливать на свои плечи все дела мира, так как это может негативно отразиться на вашем здоровье. Берегите себя и свои силы. Постарайтесь не давать обещаний, которые лягут на вас тяжелым грузом, старайтесь браться лишь за то, что вам действительно по силам. Ноябрь сложится для вас самым благоприятным образом, появится возможность поправить ваши финансы.

Петух

Ноябрь — активный месяц, самое время для спорта. Поспешите записаться в тренажерный зал, в фитнес-клуб, в спортивную секцию или танцевальную студию. Станьте членом командной игры, но не расстраивайтесь, если она не сразу станет победителем, к концу месяца вы сумеете одержать успех. Старайтесь не вступать в перепалки с победителями и не ведитесь на любые манипуляции, иначе впоследствии можно пожалеть о содеянном. В конце месяца вас ждет невероятный успех, плоды которого вы будете пожинать долгое время.

Собака

Берегите здоровье, старайтесь не посещать массовые мероприятия и не находиться в местах скопления людей: есть вероятность приболеть и даже прихватить болезнь, особенно распространенные сейчас инфекции. Будет замечательно, если вы наконец-то займетесь спортом, желательно в узком кругу людей, либо в одиночку: вновь вступает запрет для вас на любые массовые события. Старайтесь не ввязываться в споры, разногласия ни к чему хорошему не приведут. Совет на этот месяц: лучший способ, чтобы не навлечь на себя неприятностей и уберечься — побыть в узком кругу либо в одиночестве.

Свинья

Для вас месяц пройдет спокойно и гладко. Перед вами встанет выбор, и вам придется принимать решения. Лучше сделать выбор в пользу чего-то нового. Есть хороший шанс быстро вырасти и начать развивать собственное дело. Не стоит тратить свою энергию на обиды, лучше, советует астролог, используйте ее для полезного, например, на развитие и реализацию задуманных вами интересных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог Елена Егорова назвала наиболее благоприятные дни для реализации ваших желаний и целей в следующем году и рассказала, как воплотить мечты в реальность, правильно составив карту желаний на 2022 год.