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По мнению секс-коуча Екатерины Пылаевой, впечатления от первой близости почти на 100% зависят от женщины — ее проницательности и адекватности в вопросе ожиданий.

Можно ли определить, каким будет первый секс с новым ухажером? Как понять, стоит ли вообще сближаться с мужчиной? Есть ли секретный способ угадать, каким любовником окажется избранник — порадует или разочарует? На эти вопросы ответила секс-коуч Екатерина Пылаева.

Первое, что отметила эксперт, гарантий хорошего первого секса тем меньше, чем конкретнее ожидания. Многие дамы заранее определяют, как обязан выглядеть мужчина, сколько зарабатывать, какую марку одежды носить и на каком автомобиле ездить. Если подходит по всем пунктам списка — можно и в постель. Такую политику в отношениях Пылаева считает в корне неверной. Первая близость должна быть легкой. Если девушка, раздеваясь, напряженно рассчитывает дату свадьбы и крайний срок, в который надо забеременеть — о каком удовольствии может идти речь?

«Хороший секс — это квинтэссенция страсти, эмоциональной близости, свободы обоих партнеров и умения расслабляться, быть здесь и сейчас», — цитирует Пылаеву WMJ.ru.

По мнению секс-коуча, именно от женщины зависит успех всего мероприятия, и ее оргазм — только ее зона ответственности. Девушка направляет партнера, подсказывает, но только если она при этом расслаблена и раскрепощена. Когда с вас снимают платье, не нужно думать, не слишком ли рано согласилась и на кого будут похожи ваши дети. Если близость происходит не естественно, а под влиянием пунктов из какого-то списка, она обречена на провал, как и, вероятно, сами отношения.

Признаки, по которым вы сможете распознать хорошего любовника до первого секса

Мужчина проявляет заботу

Поиграть в грубость в постели любят и могут многие, но если парень груб в остальном, едва ли с ним будет хорошо и спокойно. Таким ребятам не интересно, получает ли девушка удовольствие, они работают исключительно над своим. Когда же кавалер интересуется самочувствием дамы, подает руку, с готовностью поддерживает разговор, провожает до дома и с интересом относится к ее увлечениям, можно не сомневаться — найти с ним общий язык любви будет гораздо проще.

Образ мыслей и жизненная позиция

Человек, который недоволен своей жизнью, постоянно жалуется на свою судьбу и обвиняет в своих неудачах государство или родителей не окажется вдруг страстным и азартным любовником. Он будет искать изъяны в своей партнерше, рассчитывать на то, что его будут всячески ублажать, лишь бы не плакал. Такие парни сконцентрированы только на своем удовольствии, увлечься радостями женщины они не способны.

Эмоциональная связь

Приятное чувство, будто знаешь своего кавалеры всю жизнь, хотя это лишь первое свидание — хороший знак. Ощущение комфорта и безопасности рядом с человеком — ключевое не только в эмоциональном плане, но и в сексуальном. Взаимопонимание с первой минуты — подарок судьбы, и оно с максимальной вероятностью перенесется в спальню.

Мужчина прислушивается к вам

Никто не имеет права принуждать другого человека к чему-либо без его желания. Это правило даже не стоит объяснять. Парень, который пытается уговорить на близость или, еще хуже, заставить, не стоит внимания, бегите! Женщина не должна спать с мужчиной, если не готова к этому, пусть вы хоть на 20-м свидании. Доверять стоит тому, кто внимателен, чуток и обходителен.

В отношениях отсутствует стресс-фактор

Напряжение перед первым сексом испытывают не только девушки. Некоторые господа настолько переживают из-за возможного провала в постели, что не могут «выступить» как следует. Снизить уровень стресса может женщина. Да, нужно не только требовать, но и давать — ласку, ощущение уверенности в себе, спокойствие. Если сможете расслабить партнера, получите невероятное удовольствие!

«Искать подходящего по всем вашим стандартам мужчину, который и в работе будет ас, и в постели мачо, бесполезно. Пока вы не выйдете на высокий уровень близости с самими собой — позволите себе большее и лучшее, начнете уважать себя и ценить, доверять себе и знать, чего на самом деле вы хотите — вот тогда вы безошибочно в толпе узнаете того самого хорошего любовника», — заключила Пылаева.

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