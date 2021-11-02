🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 ноября, звезды и убывающая Луна в знаке Весы обещают насыщенный день. Многим для достижения успеха будет достаточно прислушаться к себе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 ноября, убывающая Луна в знаке Весы будет благоволить тем, кто не боится брать на себя ответственность. Достичь успеха поможет вера в свои силы. В целом, звезды обещают представителям разных знаков зодиака насыщенный эмоциями день.

♈ Овен

Овны, для вас наступает время больших перемен в сфере личных отношений. Не стоит их опасаться. Смотрите в будущее с оптимизмом и надеждой. Вы можете почувствовать более глубокую связь со своей второй половинкой. Вселенная приготовила вам сюрприз, о котором вы точно не пожалеете. Не бойтесь открыто говорить о своих истинных чувствах и тогда вы сможете получить то, о чем даже не мечтали.

Космический совет: расскажите о своих чувствах.

♉ Телец

Судьба ставит вас перед серьезным выбором. Но помните, что движение вперед невозможно без сомнений и ошибок. Возможно, когда-то вы свернули не туда, но еще не поздно все исправить. Доверьтесь своим чувствам и примите все происходящие перемены с благодарностью.

Космический совет: не бойтесь все изменить.

♊ Близнецы

Препятствия, возникающие на пути, могут свидетельствовать о том, что вы изначально двигались не в том направлении. Удача вернется к вам, как только вы поймете, чего хотите на самом деле. Вселенная дает вам подсказки, но вы их игнорируете.

Космический совет: будьте внимательны к знакам судьбы.

♋ Рак

Вас ожидают большие перемены к лучшему, если вы сами приложите определенные усилия. Но прежде, чем двигаться вперед, оглянитесь назад. Найдите время, чтобы оценить свои действия. Не исключено, что стоит изменить тактику и тогда удача не заставит себя ждать.

Космический совет: проанализируйте прошлый опыт.

♌ Лев

Пора задуматься, что вы можете сделать для того, чтобы ваши мечты стали реальностью. Наступает удачный момент проявить себя с лучшей стороны. Вы обязательно найдете союзников. Помните, что все в ваших руках.

Космический совет: не бойтесь проявить себя.

♍ Дева

Смело отказывайте во внимании тем, кто попусту тратит ваше время. Сместите фокус с проблем окружающих на свои собственные чувства. Займитесь медитацией, проведите время наедине с собой. Это наполнит вас энергией, и вы поймете, как действовать дальше.

Космический совет: прислушайтесь к себе.

♎ Весы

Иногда перемены приходят в нашу жизнь незаметно. Постепенно вы почувствуете, что все налаживается. Негативный опыт сменяется мудростью и осознанием своего предназначения. То, что сейчас вызывает у вас сожаление, скоро не будет иметь никакого значения.

Космический совет: не зацикливайтесь на неудачах.

♏ Скорпион

Вспомните о том, кто вы есть на самом деле и в чем ваша сила. Пора взять все в свои руки и перестать надеяться на других. Ни одно решение не является полностью верным. Не бойтесь ответственности и делайте то, что приближает вас к цели.

Космический совет: действуйте себе во благо.

♐ Стрелец

Отпустите негативные мысли. Постигшие вас неудачи нужно просто принять как данность. Сегодня ничто не мешает вам начать двигаться дальше. Позднее вы будете с благодарностью вспоминать пережитый опыт.

Космический совет: доверьтесь судьбе.

♑ Козерог

Поверьте наконец, что вы достойны лучшего. Наступает очень благоприятный период для больших трансформаций. Подумайте о том, какие внутренние ограничения мешают вам достичь успеха и проработайте эти моменты. Пока вас сдерживает только неверие в собственные силы.

Космический совет: боритесь с неуверенностью в себе.

♒ Водолей

Успех гораздо ближе, чем вы думаете. Но вам нужно перестать ждать одобрения своих действий со стороны окружающих. Чем больше вы оглядываетесь на других, тем больше страх сделать что-то неправильно. Подумайте о том, что важно именно вам.

Космический совет: принимайте решения самостоятельно.

♊ Рыбы

Рыбы, сосредоточенность на результате мешает вам наслаждаться процессом. Позвольте себе немного выдохнуть и оглядеться вокруг. Вы на правильном пути, но стремление достичь поставленной цели во что бы то ни стало, лишает возможности испытывать радость здесь и сейчас.

Космический совет: делайте то, что приносит вам радость.

Ранее 5-tv.ru публиковал таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября. Начавшаяся неделя обещает новые искушения и большие перемены.