У лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева родился шестой ребенок

Фото: globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Новорожденную девочку счастливые родители окрестили редким именем.

Музыкант и многодетный отец Алексей Кортнев стал папой в шестой раз. У них с супругой Аминой родилась дочь - ее назвали редким именем Агафья. Пост с поздравлением появился на странице в Instagram еще одного детища певца — группы «Несчастный случай».

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям», — написали представители музыкального коллектива.

Супруга артиста Амина Зарипова работает тренером по художественной гимнастике. Они поженились в 2002 году. В браке у них родилось трое детей, маленькая Агафья — четвертый ребенок. У Кортнева есть еще два сына от прошлых отношений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Несчастный Случай (@nsmusicband)

Примечательно, что супруги тщательно скрывали грядущее пополнение. Неожиданная новость еще больше восхитила поклонников: они порадовались за кумира, пожелали родителям побольше терпения, а новорожденной девочке расти большой и здоровой.

«Ого, какая новость! Девочки пошли только вперед, поздравляю от всего сердца!»

«Азартные ребята»;

«Счастливый случай»;

«Терпенья вам… И хватит уже», — забеспокоились пользователи.

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