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Фотография погибшей восьмимесячной дочери Машеньки появилась в профиле актрисы Елены Захаровой. Что кроется за желаем поделиться снимком?

Актриса Елена Захарова в память об умершей восьмимесячной дочери опубликовала пост в соцсетях. Девочки по имени Анна-Мария не стало десять лет назад. Прощание с маленькими детьми — это тяжелое испытание, смириться с которым порой невозможно. Возникает вопрос: зачем люди размещают фото или видео с умершими детьми? Казалось бы, горе, должно быть не до этого. Эксклюзивно для 5-tv.ru психологи объяснили загадочный феномен.

Как рассказала психолог Екатерина Тихонова, значение может быть разным в зависимости от того, насколько давно не стало наследника.

«Если утрата ребенка случилась недавно, то тогда выкладывание фотографии — это попытка пережить боль, это способ поделится случившимся неприятным событием со всем миром и получить слова поддержки», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что таким образом скорбящий родитель может ожидать поддержки от людей, переживших похожую утрату и сумевших справиться с потерей.

Другой случай — когда утрата произошла недавно. В этом случае фотографии — это попытка получить поддержку и заполнить пустоту, заверила специалист.

Что касается конкретно истории актрисы Захаровой, то Тихонова напомнила, что артистка неохотно говорит на тему детей и мужа и в целом старается не распространяться на тему личной жизни.

«Это может быть показателем того, что она пережила, отпустила, но помнит, что в ее жизни была эта девочка, что она ушла в мир иной, но жива в ее сердце. Для нее важно помнить, что у нее двое детей. Это такая память и предъявление себя миру как матери двоих детей», — заключила она.

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе отмечает: желание людей делиться в соцсетях фотографиями умерших родственников не подразумевает ничего необычного — это абсолютно нормальная ситуация, особенно во время активного распространения социальных сетей.

«Это дань памяти своему ребенку. Во-вторых, это желание все-таки почитать комментарии поддержки, понимать, что многие люди сочувствуют, понимают, поддерживают человека в такой тяжелой утрате», — считает она.

По мнению эксперта, иногда с помощью публикации фотографий мертвых люди обращаются к высшим силам, понимая, что жизнь конечна.

«Человек страдает, скучает, переживает, но это и понятно при потере близкого, тем более малыша. Эта рана навсегда остается. Сообщения в сеть с подписью «Без тебя столько уже лет» — это абсолютно нормативная история для сегодняшнего времени. Поэтому остается ее только поддержать, принести свои соболезнования и помнить о том, что все мы здесь гости, — подытожила она.

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