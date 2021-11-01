Скорбящая Елена Захарова показала фото умершей 8-месячной дочки: «Ангелочек мой»

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Десять лет назад умерла дочка звезды сериала «Кадетство». Горе до сих пор не дает покоя известной артистке.

Актриса Елена Захарова показала архивный снимок дочери, которой не стало десять лет назад. Девочка не прожила и года — она умерла в возрасте восьми месяцев. Фото звезда сериала «Кадетство» разместила в своих соцсетях.

«Машенька, ангелочек мой! Десять лет без тебя», — цитирует знаменитость 7дней.ru.

С выцветшего снимка смотрит совсем еще грудной младенец. Едва проступившие волосы пушком обвивают маленькую головку. Распахнутый взгляд сосредоточенно смотрит в камеру. Восьмимесячная Анна-Мария умерла от острой менингококковой инфекции.

Девочка была первым ребенком у актрисы. Она родилась в 2010 году. Меньше чем через год малышка заболела. Врачи грешили на обыкновенную ОРВИ. Неправильный диагноз привел к реанимации, где Анна-Мария провела неделю, но уже не вернулась домой.

Instagram @lenazaharova57

Смерть любимой и единственной дочки стала страшнейшим ударом для молодой актрисы. Пережить горе ей помогла работа и вера. Как позднее говорила сама Елена Захарова, именно молитвы спасали ее от негативных мыслей. Спустя шесть лет артистка родила вторую дочь. Подробности о ней знаменитость решила держать в тайне, как и в целом свою личную жизнь.

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