Берегите ваши деньги! Астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь

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Анастасия Широкова рассказала, почему в новом осеннем месяце стоит приберечь свои деньги, а также предупредила о подстерегающих бизнесменов опасностях.

Первая половина ноября 2021 года из-за соединения Марса и Меркурия в знаке Скорпиона в квадратуре к Сатурну ознаменуется некоторыми переменами в жизни многих людей, и связаны они будут в основном с разного рода ограничениями. Одну из них, самую очевидную, можно наблюдать уже сегодня — это меры, принимаемые в борьбе с COVID-19, из-за которых кто-то работает из дома, а кто-то отмечает первый день так называемых коронавирусных каникул, рассказала астролог, таронумеролог и преподаватель Школы Павла Глобы Анастасия Широкова.

«На другом уровне это может проявиться и в кредитно-финансовой сфере. То есть вполне могут произойти изменения, например, в налоговом законодательстве, в каких-то банковских процессах, причем в том числе и на высшем уровне, можно ожидать даже изменений на уровне Центробанка, так как в небесных соединениях, ядрах стеллиума принимает участие Прозерпина, а это высшая планета и планета системы», — пояснила эксперт.

Что касается не связанных с властными и крупными финансовыми структурами граждан, нынешняя обстановка на небосводе может сильно ударить по их кошельку. Речь при этом не о неожиданных тратах или негативных поводах отдать крупную сумму, а о рисках. То есть сейчас важно быть предельно внимательными, тогда потерь можно будет избежать.

Велика вероятность в начале месяца попасть в долговые обязательства, нарваться на штрафы, накопить пени и проценты по долгам, а также стать жертвой мошенников, которые, как известно, обладают зверской проворностью, жадностью и постоянно ищут новые способы обмануть доверчивых людей.

«Я бы рекомендовала именно сейчас не принимать важных бюджетных решений как на уровне личных дел, так и на уровне бизнеса, организаций, предприятий и так далее, так как внешняя ситуация может поменяться, и последует корректировка планов. Переходящая в знак Козерога Венера показывает, что не время для риска. Не время тратить, а время экономить, но лишь для того чтобы обеспечить далеко идущие планы и цели», — сказала астролог.

По словам Анастасии Широковой, общий эмоциональный фон ноября будет довольно напряженным. Но паниковать не стоит. Это не серьезная угроза, а повод сконцентрироваться на важном и проявить собранность. После 16 ноября ситуация начнет постепенно стабилизироваться. Эксперт отметила, что любой кризис — это возможность для прорыва. Может быть, пришло и ваше время?

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