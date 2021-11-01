Известный игрок в КВН Киселев погиб от мощного удара током

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Шоумена похоронят в родной Тверской области.

Известный игрок КВН и ведущий Степан Киселев умер в результате несчастного случая. Об этом сообщили на странице лиги «Верхневолжье» в соцсети Вконтакте.

«Он был добрым, отзывчивым и очень много привнес, дал знания многим начинающим КВНщикам Твери и Тверской области. За его плечами проделана большая работа, которую никто никогда не забудет и будет нести память о Степане, еще очень много лет!» — говорится в публикации.

Шоумена не стало 30 октября. По данным сайта KP.RU, гибель наступила в результате удара током. Киселеву было 33 года. Прощание с ним пройдет 2 ноября в городе Вышний Волочек в одном из местных соборов.

Известно, что Киселев был выпускником Тверского государственного технического университета. Он не только играл в КВН, но тренировал местные команды, а также вел различные массовые мероприятия.

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