Как выбрать имя для девочки-Водолея, чтобы ее судьба была счастливой

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Представительницы этого знака зодиака, рожденные с 20 января по 18 февраля, отличаются легким характером, но слегка «оторваны» от реальности.

Имя человека сопровождает его на протяжении всей жизни и влияет на то, как сложиться его судьба. Именно поэтому родителям следует ответственно отнестись к решению, как назвать своего будущего малыша. О том, на какие моменты стоит обратить внимание, выбирая имя для девочек-Водолеев, 5-tv.ru рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

По словам эксперта, в период с 20 января по 18 февраля на свет появляются самые интересные и необычные представительниц прекрасной половины человечества.

Женщины этого знака зодиака, как никто другой, способны совмещать в себе две крайности — большую оригинальность с традиционностью и консерватизмом. Чтобы судьба девочки-Водолея была счастливой, важно выбрать для нее подходящее имя.

Отличающимся большой оригинальностью и умением находить нестандартный выход из любых ситуаций дамам этого знака, как ни странно, идеально подойдут очень традиционные и распространенные, «земные» имена. К примеру, Татьяна, Наталья или Светлана.

Родителям стоит обратить внимание также на простые, короткие, но звучные имена — Зоя ли Ада. Они смогут выгодно подчеркнуть присущую Водолеям оригинальность и незаурядные творческие способности.

Не подходят представительницам этого знака зодиака имена резкие, содержащие буквы «Р» или «Д». К примеру Ирина, Марина, Людмила и Лидия. Они будут только осложнять судьбу Водолеев, но не принесут своим обладательницам счастья.

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