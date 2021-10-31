Новые искушения и большие перемены: таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября

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Карты Таро рассказали, что принесет первая неделя ноября каждому знаку зодиака.

Карты Таро издавна используются для предсказаний о будущем человека. По ним определяли будущие события и повороты в судьбе. На неделе с 1 по 7 ноября для многих представителей зодиакального круга откроются новые возможности, которые стоит использовать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Овен

Представителям огненного знака выпала карта с изображением семи мечей. В начале месяца от вас потребуется проявить смекалку и креативность в решении проблем. Именно нестандартный подход позволит вам найти выход из положения, которое на первый взгляд кажется безнадежным. Оставьте лишние эмоции и принимайтесь за дело только с холодной головой. Здравый смысл и логика позволят избежать ошибок.

Телец

Карта Таро Мир указывает Тельцам, что на то, что все начатые ранее дела будут успешно завершены. Уже с середины недели вы почувствуете влияние позитивных тенденций и сможете позволить себе небольшой отдых. Поездки и путешествия, пусть даже на небольшие расстояния в приятной компании пойдут вам на пользу и запомнятся надолго.

Близнецы

Карта Таро с изображением Короля мечей подсказывает, что Близнецам следует больше внимания уделить своему здоровью. Следите за питанием, запаситесь витаминами. Не отказывайтесь от регулярных физических упражнений, чтобы повысить защитные силы организма. С середины недели можно приступать к решению рабочих вопросов.

Рак

Представителям этого знака зодиака выпадает карта, на которой изображена Башня. Это значит, что для вас наступает время больших перемен. Для того, чтобы избежать ошибок и принять правильное решение, следует руководствоваться голосом разума, а не чувствами. Эмоции держите под контролем. Также в этот период увеличивается риск неприятных происшествий на дороге, так что будьте внимательнее за рулем.

Лев

Карта Таро с изображением Звезды предсказывает, что на этой неделе вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Успешной реализации задуманных планов и идей поможет и благоприятный энергетический фон месяца. Если вы решите отправиться в поездку, она сложится так неожиданно и увлекательно, что вы еще долго будете вспоминать о ней.

Дева

Карта с изображением Королевы кубков показывает, что представители этого знака настолько погрязли в учебе, карьерном продвижении, заботе о своих родных и будущем, что совсем забыли о себе. Карты настойчиво советуют вам обратить внимание на свое здоровье и эмоциональное состояние. Позвольте себе небольшой отдых. Примите расслабляющую ванну, займитесь медитацией, отпустите все негативные мысли, это позволит вам почувствовать внутреннюю силу и уверенность.

Весы

Весам выпала карта Отшельник. Это говорит о том, что представители этого знака зодиака могут почувствовать желание уединиться, побыть какое-то время в одиночестве. Не заглушайте в себе это желание, так как время, проведенное наедине со своими мыслями, за просмотром фильма или чтением интересной книги, пойдет вам только на пользу. Вы можете узнать что-то новое, научиться тому, что давно мечтали освоить.

Скорпион

Карта Таро с изображением Повешенного указывает на период застоя во всех сферах. Чтобы преодолеть рутину, в которой вы погрязли, нужно действовать нестандартно, взглянуть на привычные вещи по-новому. Если вы прислушаетесь к себе, то сможете справиться с любыми трудностями. Не давайте деньги в долг, вам их вряд ли вернут.

Стрелец

Стрельцам выпадает Паж пентаклей. Карта говорит о том, что для вас наступает очень благоприятный период в плане обучения и работы. Используйте это время с пользой, начните изучать то, о чем всегда мечтали, прокачайте свои профессиональные навыки. Для освоения новых вершин вам будут доступны все необходимые ресурсы.

Козерог

Представителям этого знака зодиака выпадает карта Таро с изображением Королевы мечей. Это означает, что вы станете более независимыми и решительными в своих действиях. В этот период вы наконец осознаете, что вам больше не нужно слушать советы других людей для того, чтобы идти к своей цели. Однако не следует забывать о тех, кто нуждается в вашей поддержке и внимании, проведите время с близкими.

Водолей

Карта с изображением Дьявола на самом деле не предвещает ничего плохого. Она лишь говорит о том, что в вашей жизни появится много факторов искушения. Ближе к концу недели Вселенная проверит вас на адекватность, самостоятельность и независимость. В случае успеха вы получите награду. Помимо этого, карта предсказывает новые достижения и финансовую прибыль.

Рыбы

Карта Таро с изображением семи кубков сулит большое количество новых возможностей. Однако вам стоит быть предельно внимательными. Воздержитесь от поспешных выводов и непродуманных шагов, чтобы не ступить на ложный путь. Правильное решение вам помогут принять тщательный анализ всех действий и стратегическое мышление.

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