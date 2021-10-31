Ранее судимый мужчина расправился с двумя девочками в Туве

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Одна из школьниц успели доставить в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Две девочки убиты в Туве. По подозрению в убийстве несовершеннолетних задержан 23-летний мужчина. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В полицию города Кызыл обратились местные жители после обнаружения возле одного из жилых домов по улице Лопсанчапа двух девочек с множественными травмами.

СК РФ

Младшей из них девять лет. Она умерла от полученных увечий на месте происшествия. Четырнадцатилетнюю школьницу доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Известно, что задержанный подозреваемый был судим по нескольким статьям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.