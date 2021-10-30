Свидетельница драки в баре и падения с 25 этажа: детали гибели хоккеиста Биткина

Фото: mhl.khl.ru

В связанных с полицией инцидентах с участием 24-летнего спортсмена как минимум дважды фигурировала некая 37-летняя москвичка.

Приятельница погибшего этой ночью 24-летнего хоккеиста Ивана Биткина числится свидетелем его падения из окна 25 этажа. По данным 5-tv.ru эта 37-летняя женщина также присутствовала и даже принимала участие в драке, в которой был задействован спортсмен.

В августе этого года в кафе «Изи Паб» произошла стычка, после которой посетители пустили в ход кулаки. Биткин в компании двух дам значительно старше его поссорился с двумя гостями заведения, и конфликт перерос в драку. Недоброжелатели молодого человека после его сокрушительных ударов были госпитализированы. Кем была таинственная москвичка для хоккеиста и почему она оказывалась рядом в опасных для его жизни ситуациях, предстоит разобраться следователям.

Иван Биткин погиб около полуночи — выпал из окна многоквартирного дома по Хорошевскому шоссе. В полицию обратился житель дома после того, как услышал удар тела о крышу технического подъезда. Свидетель выглянул в окно и увидел лежащее на козырьке на уровне пятого этажа тело.

На место тут же выехали наряд полиции и бригада скорой помощи, но спортсмена было уже не спасти. Медики лишь констатировали смерть. В связи с инцидентом сотрудники районного отделения МВД проводят проверку.

Иван Биткин с 2017 по 2020 годы играл за московский хоккейный клуб «Звезда», нефтекамский «Торос» и китайский «Ценг Тоу», был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». Как пишет Деловая газета Взгляд, он попал в поле зрения руководства команды на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Большой театр обвинили в попытке «замять дело» о гибели артиста. Несчастный случай произошел 9 октября во время показа оперы «Садко» — актер Евгений Кулеш был раздавлен на сцене тяжелой декорацией.