Как по дате рождения узнать кармические задачи, чтобы жить дольше и счастливее

Фото: Depositphotos / agsandrew

Числа помогут расшифровать тайный код, который поможет, отодвинуть смерть, считают нумерологи.

«Видимо, это моя карма», «В моей семье всегда так было», «На моем роду крест» — выражения, которые мы нередко слышим от людей вокруг. Считается, что ошибки прошлого способны повлиять на будущее: принести неудачи, болезни, даже ранюю смерть. Вычислить свою кармическую задачу и все исправить может каждый, уверены нумерологи. Для этого нужно знать свою дату рождения — восемь простых чисел дадут ответ.

Что такое кармическая задача

В самом общем смысле это некий заданный человеку путь. Кармическая задача напрямую связана с понятием кармы. Трансперсональные психологи считают, что человеческая жизнь циклична: после смерти он перерождается, воплощается в новых образах, сохраняя душу.

Повлиять на свою кармическую задачу можно с помощью внутренней работы над собой: развитие определенных качеств и осознанности, приобретение знаний и избавление от дурных привычек.

Как вычислить свои кармические задачи

Расшифровать кармический код можно следующим образом. Записываем в строку дату своего рождения. Например, 1990 год рождения, 10-й месяц, 26 число. Цифра шесть и будет кармическим числом рожденного в этот день.

Девятка — проработка идет по первой чакре. Человек встретит на своем пути множество препятствий, но ему нельзя опускать нос — трудности надо встречать с высоко поднятой головой. Дисциплина, забота о ближних и ответственность — вот качества, которые стоит развивать. Таким людям подойдут следующие сферы: спорт, боевые искусства, танцы, формы физического труда, а также хирургия.

Восьмерка — в ход идет вторая чакра. Семья, родные, дети сделают вас счастливым. В заботе о них вы обретете свое счастье и свое «я». Учитесь мудрости, чуткости и терпению. Для вас подойдут работы в социальной сфере: педагогика, медперсонал, воспитатели и т. д. Можно также выбрать сферы, близкие к природе, например, наука.

Семерка — проработка этой задачи связана с развитием и открытием третьей чакры. Эти люди привыкли витать в облаках, искать творческий подход ко всему. Но Вселенная зовет вас спуститься на землю. Важны логический анализ и рефлексия, иначе вы не сможете добиться желаемого. Профессию следует выбирать в производственной или сельскохозяйственной деятельностях, а еще в торговле.

Шестерка — речь пойдет о четвертой чакре. Для вас все пути открыты. Вселенная предлагает открыться для людей и мира. Вам присущи такие качества, как милосердие, сострадание, любовь к природе. В то же время вы можете в нужный момент взять все в свои руки и настроить на работу целые коллективы. Медицина (терапия, неврология), педагогика, работа с подростками, а также бизнес — вот сферы, в которых у вас все получится.

Пятерка — в данном случае проработка идет по пятой горловой чакре. Талант этих людей раскроется в более позднем возрасте, но это не повод унывать. Ищите свою счастье в гармонии семейных отношений. Вас нередко будет приводить в бешенство поведение близких. Вам стоит научиться искать золотую середину и улаживать конфликты. Профессии для вас — адвокатура, работа в школе или вузе, подойдет и артистическая деятельность.

Четверка — шестая чакра. Вы сможете видеть больше, чем все остальные. Шестое чувство будет обострено до предела, возможно, раскроется дар ясновидения. Жить с этим будет непросто, но это и будет ваш вызов — придется учиться обычной жизни в окружении обычных людей. Очень неплохо трудиться в общественных организациях, волонтерских движениях, приветствуется работа, связанная с созданием творческих коллективов.

Тройка — речь пойдет о проработке самой высшей коронной чакры. Материальный мир будет не так близок для вас. Свое предназначение вы найдете в сфере духовной. Вы почувствуете необходимость в Божественных законах, а познать и принять их можно лишь на уровне Души. Остановить свой выбор стоит на научной деятельности: физика, астрономия, математика.

Далее речь пойдет об особенных числах.

Ноль — на вас пал луч Воли и Могущества. Жертвовать собой ради других, со смирением принимать удары судьбы, верить в высшие силы — вот ваше предназначение. Ради любимых вам придется идти на многое.

Единица — активируется луч Любви и Мудрости. Вселенная преподаст вам ни один урок, будьте к этому готовы. Только стойкость характера поможет не пасть духом. Только поняв, что источник силы в вашем сердце, вы сможете обрести счастье.

Двойка — помощь идет по лучу Познания. Желание знать больше и непрерывно пополнять свой багаж будет двигать вами. Вы сможете делать важнейшие открытия, нести свет знаний другим. Нумерологи предупреждают: умейте вовремя остановиться и прислушаться к любимым и близким, возможно, ваш ответ кроется в них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рассчитать дату замужества по имени и дате рождения.