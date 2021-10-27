Разочаровавшийся в «сумасшедшей бабке» Солнцев женился на ее дочери

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Брак с 66-летней Терешкович у шоумена не задался. Теперь в жены он выбрал дочь экс-возлюбленной.

Скандальный шоумен Гоген Солнцев снова женился. Не успели высохнуть чернила на свидетельстве о расторжении прошлого брака, а он уже снова идет под венец. Его брак с 66-летней пенсионеркой Екатериной Терешкович оборвался через три года совместной жизни. Теперь главный фрик страны взял в супруги особу помоложе, и, как видно, близкую по родству — дочь Терешковой.

Свадьба сильно отличается от привычного образа Солнцева — кричащего, с заявкой на скандал. Торжество получилось без громких заявлений и ярких шоу. А главное никакого треша, который, как шлейф, обычно тянется за артистом. Гостей немного, человек 15.

«А вы думали опять сумасшедшая бабка будет? Нет, вот какая красивая невеста», — цитирует шоумена StarHit.ru.

Для росписи Солнцев выбрал элегантный костюм с белым пиджаком с черными лацканами. Его невеста облачилась в нежно-розовое платье с рукавами-воланами.

Подробности готовящейся свадьбы стали известны еще несколько дней назад. Организатор празднества Диана Бичарова рассказала, что молодожены выбрали необычный торт — из рыбы.

Как ранее писал 5-tv.ru, Терешкович заявила о готовности судиться с Солнцевым.