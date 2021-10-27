🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 октября, убывающая Луна в знаке Рака призывает к неспешным действиям и умственной работе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 октября, убывающая Луна находится в знаке Рака. Это значит, что необходимо дать волю своим чувствам, отказаться от опрометчивых решений и посвятить время семье.

♈ Овен

Овны, Не всегда легко поступать правильно. Помните, что жизнь других людей зависит от вашего решения, и это поможет вам действовать осторожно. Если трудно понять, в какую сторону идти, подключите интуицию и сердце. Сегодня не стоит полагаться на здравый смысл.

Космический совет: ваше сердце — проводник к счастью.

♉ Телец

Тельцы, вы чувствуете любовь больше, чем когда-либо прежде, и вспоминаете, как так сильно изменились. Пришло время рискнуть всем ради любимого человека. Вознаграждение от Вселенной не заставит себя долго ждать. Приведите закон бумеранга в действие.

Космический совет: позвольте любви управлять вами.

♊ Близнецы

Близнецы, хотя эмоциональное переедание может заглушить вашу боль, оно является лишь временным решением более серьезной проблемы. Пора разобраться в корне своих неприятностей. Не уклоняйтесь от работы с тенью. Проанализируте свое состояние или обратитесь к психологу.

Космический совет: не бегите от неприятностей.

♋ Рак

Раки, сегодня удача ждет прежде всего людей умственного труда. Можно переделать кучу дел, отложенных вами на потом. Попробуйте что-то новое, найдите хобби, предложите план по улучшению эффективности работы начальству. Не бойтесь показаться глупым.

Космический совет: обратите внимание на свои идеи.

♌ Лев

Львы, каждой истории большого успеха предшествует множество неудач, и ваша история не является исключением из правил. Сегодня вы с гордостью оглядываетесь на все неудачные попытки, поскольку они помогли вам отточить свои навыки и стать тем, кем вы являетесь сейчас. Усилия, которые вы прикладываете сегодня, завтра принесут великолепные результаты. Итак, поднимите тост за все, что есть, и за все, что будет.

Космический совет: не бойтесь ошибаться.

♍ Дева

Девы, мы любим гоняться за новыми впечатлениями. Но правда в том, что есть старые проекты, которым прямо сейчас нужно ваше время и внимание. Проявите терпение и доведите начатое дело до конца.

Космический совет: только трудолюбие и настойчивость доведут вас до победы.

♎ Весы

Весы, не бойтесь любить партнера больше, чем он вас. Познайте искусство безусловной любви, не требующей ничего взамен. Отдавайте, чтобы со временем получить больше. Вы удивитесь, но скоро картина ваших отношений со второй половинкой изменится.

Космический совет: не сдерживайте свои чувства.

♏ Скорпион

Скорпионы, вернуть вас к прежнему ритму поможет кардинальная смена деятельности. Можно отправиться во всевозможные поездки или путешествия. Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения.

Космический совет: займитесь тем, чего вы давно не делали.

♐ Стрелец

Стрельцы, сейчас наступило идеальное время для творчества. Вы будете фонтанировать идеями, как никогда раньше. Мозг подскажет вам необычные пути проблем и перспективы дальнейшего развитие. Обращайте внимание на все мысли, которые вас сегодня посетят.

Космический совет: позвольте своему творческому «я» пробудиться.

♑ Козерог

Козероги, хватит устраивать праздники по поводу и без. Звезды призывают вас стать серьезнее и задуматься о своем будущем, а не просто наслаждаться каждым прожитым днем. Если вы продолжите в том же духе, поводы для радости значительно сократятся.

Космический совет: пришло время избавиться от детской непосредственности.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня вы можете ощутить некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти выход в необдуманных, возможно, агрессивных поступках и действиях.

Космический совет: контролируйте эмоции.

♊ Рыбы

Рыбы, если вы давно ждали момента, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону, то он настал. Смело рискуйте, прощайтесь со всем старым, протягивайте руку новому и смотрите страху в глаза. Вас ждет удивительно прекрасное будущее. Главное — не бояться.

Космический совет: сделайте шаг навстречу переменам.

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