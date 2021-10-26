Близкие убитого в Москве банкира с семьей рассказали, как нашли их тела

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Топ-менеджера «Смоленского банка» зарезали с женой и ребенком в квартире элитного ЖК.

Близкие убитой семьи экс-банкира Михаила Яхонтова в элитном ЖК на Мосфильмовской улице в Москве рассказали, как наши тела. Они приехали, чтобы проверить родственников, так как те несколько дней не отвечали на звонки

«Он на связь не выходил. Мы приехали сюда. Охранники сначала пропустили Настю. Я стоял один ждал, соседи заказали пропуск. Я поднялся на этаж, Настя уже там была, пришла соседка, открыла дверь, и мы увидели… Заходить не стали», — рассказал молодой человек дочери убитого.

По его словам, случившееся не укладывается в голове. Он отметил, что Яхонтов был абсолютно неконфликтным человеком

«Надеялись, что их там (в квартире — прим.ред.) нет», — поделилась переживаниями дочь банкира.

Тела трех членов семьи с порезами на горле были найдены в квартире элитного жилого комплекса на западе Москвы. Глава семейства — Михаил Яхонтов, который был фигурантом уголовного дела о банкротстве ОАО «Смоленский банк» в 2016 году. Злоумышленники также расправились с его 39-летней женой и восьмилетним ребенком.

Как писал 5-tv.ru, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.