Вдова Караченцова рассказала детали обнаружения Светланы Светличной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Знаменитую актрису, страдающую деменцией, искали с 22 октября.

Звезда советского и российского кино Светлана Светличная нашлась, что вызывало вздох облегчения у коллег по цеху. 81-летняя актриса пропала еще 22 октября.

«Нашли!» — вскрикнула в комментарии для 5-tv.ru вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

Она добавила, что Светличная сама пришла на киностудию имени Горького. На вопрос о том, где знаменитость могла быть все эти дни, Поргина отметила: «Бродила».