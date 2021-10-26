Москвичка рассказала о похожей на Светличную женщину, просящую милостыню

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

К поискам 81-летней актрисы, страдающей деменцией, подключились в Следственном комитете. Волонтеры прошли около 30 километров от места ее жительства.

Пропавшую актрису Светлану Светличную могли заметить у одной из станции московского метро — источник 5-tv.ru рассказал о том, что в полицию поступило сообщение от женщины, возможно, видевшей актрису возле «Тургеневской» в Москве.

По ее словам, 21 октября она заметила пожилую женщину, похожую на Светличную, которая просила милостыню возле вестибюля подземки — позже она зашла в метро «Сретенский бульвар».

В то же время, на следующий день знаменитость появилась на киностудии им. Горького. Видео ее приезда 5-tv.ru публиковал ранее, после чего ей стало плохо и была вызвана «скорая помощь».

К слову, заявление в полицию ее сын написал только 25 числа. Он рассказал, что его мать перестала выходить на связь — до происшествия 81-летняя актриса не выходила из дома без предупреждения.

Пожилая артистка страдает деменцией, в конце лета появлялись сообщения об ее госпитализации — состояние актрисы ухудшилось после травмы головы. К ее поискам, помимо полиции, подключились и волонтеры — поисково-спасательный отряд организации Liza Alert «прочесал» уже более 30 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что до исчезновения актриса жаловалась на издевательства со стороны семьи, и даже посетила юриста.