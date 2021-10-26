Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 25 октября по 7 ноября

Фото: Depositphotos / AndreyPopov

Звезды подскажут, кто окажется под покровительством Венеры и обретет счастье в романтических отношениях, а кому улыбнется удача в карьере.

Согласно астрологии, движение планет может оказывать влияние на все сферы нашей жизни. Некоторые события можно предсказать заранее, чтобы подготовиться к переменам и не упустить удачу. При этом каждая планета имеет свой цикл, поэтому их воздействие может ощущаться и более длительный период, так как перемещение не происходит мгновенно.

Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты в период с 25 октября по 7 ноября, назвала астролог Наталья Анисимова.

Венера порадует рожденных:

08.02-24.02; 08.04-24.04; 11.08-27.08; 11.10-28.10; 10.12-26.12

Людям, рожденным в эти даты, стоит подготовиться к романтическим знакомствам, если они пока одиноки. Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола и буквально притягиваете к себе внимание. Для вас не составит труда произвести прекрасное впечатление на других.

Тех, кто уже имеет пару, ожидает творческий подъем, благодаря которому ваши отношения обретут второе дыхание и выйдут на новый уровень и все это благодаря благоприятному влиянию покровительницы любви Венеры.

Сатурн дисциплинирует рожденных:

28.01-30.01; 28.03-30.03; 27.04-30.04; 28.05-31.05; 30.07-01.08; 30.09-02.10; 31.10-02.11; 29.11-01.12.

Согласно астрологии, эта планета является символом ограничений, порядка и терпения. Поэтому под ее влиянием вы можете ощутить некоторое давление во всех сферах. Однако Сатурн также даст вам возможность укрепить свое нынешнее положение.

Уран реформирует рожденных:



04.01-07.01; 02.02-05.02; 03.03-06.03; 03.05-06.05; 04.07-07.07; 05.08-08.08; 05.09-08.09; 05.11-08.11.

Людей, рожденный в указанные даты неожиданности будут буквально «поджидать за поворотом». Поэтому будьте готовы к тому, что ваша жизнь в этот период может круто измениться. Не исключено, что потери или расставания, с которыми вам придется столкнуться, в конечном итоге подарят вам свободу, поэтому примите это как дар.

Марс повысит соревновательный дух и активность рожденных:

17.01-28.01; 16.04-27.04; 19.07-30.07; 20.10-31.10.

Как известно, красная планета напрягает, возбуждает и будоражит. Благодаря Марсу возрастает количество энергии, поэтому это время как нельзя лучше подходит для реализации задуманного. Особенно в том, что касается физической работы или деятельности, в которой нужно проявить решительность и напористость.

Черная Луна раскинет сети соблазна и искушений для рожденных:

01.03-05.03; 01.06-05.06; 03.09-07.09; 02.12-06.12.

В эти дни может проявиться ваша наработанная карма, в том числе родовая. Вы можете почувствовать, что обстоятельства ведут вас словно без вашей воли. Часто в такое время происходит слив энергии и сил. Но стоит опасаться недомоганий, искушений и провокаций.

Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:

21.02-23.02; 22.05-24.05; 24.08-26.08; 23.11-25.11.

Людям, рожденным в эти даты, астролог советует присматриваться и прислушиваться к знакам Вселенной о направлении будущего пути. Узлы могут показать вам направление развития вашей личности. При этом вы можете оказаться в новой для себя ситуации, чтобы наработать соответствующий опыт. Присмотритесь к тому, что происходит сейчас в вашей жизни. Возможно, стоит пересмотреть свое привычное поведение.

Астролог также отмечает, что одна и та же планета, действуя на рожденных в одну дату, порой дает совершенно разные результаты. Так, Юпитер одним приносит лишь неоправданные ожидания, а другим период невероятного везения.

Под влиянием воздействующего на сферу карьеры Сатурна можно как лишиться места работы, так и получить назначение на новую должность. По мнению астролога, много зависит от нашего гороскопа, а также от жизненного опыта.

Однако, если мы сами ничего не делали, то чуда и не произойдет. Важно помнить, что свою жизнь проживаем мы сами и действовать тоже нужно самостоятельно. Ведь одни обстоятельства порой приносят разные результаты и во многом зависят от наших действий в прошлом и настоящем.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 лучших мужей по знаку зодиака.