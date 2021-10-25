ТОП-4 знака зодиака с крепким здоровьем и предрасположенностью к долголетию

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Некоторых представителей зодиакального круга звезды одарили особенно сильным иммунитетом и физической крепостью, считают астрологи.

Различные недуги свойственны в той или иной степени всем представителям зодиакального круга, однако астрологи называют четыре знака зодиака, которые могут похвастаться крепким здоровьем, долго сохраняют молодость и часто живут до глубокой старости.

Телец

Тельцы всегда чувствуют себя моложе своего возраста. То же относится и к их внешнему виду — большинство людей дают им меньше лет, чем им на самом деле. В правилах Тельцов заранее заботиться о своем здоровье, а если недуг их все же настигает, они не сдаются, а принимают экстренные меры для скорейшего выздоровления.

Как правило, Тельцы следят за питанием и полноценно высыпаются, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Такой подход позволяет им долгие годы сохранять отменное здоровье и чувствовать себя бодрыми.

Лев

Лев заботится о себе, чтобы надолго сохранять здоровье и молодость, быть энергичным, выносливым и активным. В целом он ведет насыщенную жизнь, хотя по возможности уклоняется от тяжелой работы.

Астрологи утверждают, что Львы практически не поддаются недугам, а если вдруг и почувствуют недомогание, то не подают вида. Чтобы оставаться здоровыми, представителям этого знака нужно заниматься спортом, но избегать чрезмерных нагрузок, больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять фрукты в большом количестве. При соблюдении всего этого Львы встанут на верный путь к долголетию.

Дева

Девы обладают врожденным инстинктом поддержания баланса во всех сферах жизни. Им не приходится особо стараться, чтобы оставаться крепкими, сильными, устойчивыми к болезням и сохранять молодой вид и жизнерадостность. В то же время Девы любят изучать медицинские справочники и руководства по оздоровлению, чтобы еще более укреплять и омолаживать организм.

Девы маниакально ухаживают за собой, регулярно сдают анализы и контролируют свой вес до грамма. Особое внимание они уделают своему питанию, избегая жирной и калорийной пищи, кофе и алкоголя. Вместо этого Девы предпочитают зерновые и молочные продукты, фрукты и овощи. Кроме того, среди них мало курильщиков.

Скорпион

Скорпионы могут похвастаться исключительным иммунитетом и неиссякаемой энергией, которую они с удовольствием тратят на физические нагрузки. Они любят тренироваться и в целом находиться в движении, что положительно сказывается на их здоровье и внешности.

Если же Скорпиона одолевает болезнь, он не сдается и не жалуется, а решительно начинает с ней бороться. Представители этого знака воспринимают недомогание как врага, которого нужно победить, пишет Rsute.

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