🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 октября, убывающая Луна находится в знаке Близнецы. Идеальное время для импульсивных решений и прогрессивных начинаний.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 октября, убывающая Луна находится в знаке Близнецы. Это значит, что пришло время затевать новые проекты, развивать какие-либо навыки и рисковать — все будет получаться.

♈ Овен

Овны, вы склонны всегда ожидать вознаграждения за приложенные усилия или, по крайней мере, похвалы и признательности. Это приводит к чувству разочарования. Пересмотрите свой подход. Действуйте бескорыстно. Дарите любовь и доброту, не требуя ничего взамен. Вам обязательно все вернется.

Космический совет: приведите закон бумеранга в действие.

♉ Телец

Тельцы, вы говорите одно, а делаете другое. Вы мечтаете жить интересной, насыщенной жизнью, а в итоге довольствуетесь тем, что имеете, не прикладывая никаких усилий. Пришло время изменить свой подход и соотнести желания с поступками.

Космический совет: разберитесь, чего вы хотите на самом деле.

♊ Близнецы

Близнецы, остерегайтесь называть свои эмоции «положительными» и «отрицательными», «хорошими» и «плохими». Относитесь к любым событиям в жизни как к ценному опыту, который у вас никто не сможет отнять. Только благодарность Вселенной поможет вам подняться на новый уровень.

Космический совет: не ругайтесь на себя.

♋ Рак

Раки, вместо того, чтобы заниматься стоящими вещами, вы страдаете из-за ерунды. Не написал СМС на ночь, не позвонил, остались дома — разве это повод для расстройства? Может быть, пора перестать зависеть от других и начать жить самодостаточно? Вас никто не сделает счастливыми, кроме вас самих.

Космический совет: возьмите себя в руки.

♌ Лев

Львы, ваше уязвимое место — это чувство стыда. Вы можете годами корить себя за поступок, который никто даже не вспомнит. Примите как данность тот факт, что всех вокруг интересуют лишь они сами. До ваших оплошностей никому нет дела.

Космический совет: перестаньте стыдиться своих поступков.

♍ Дева

Девы, никогда не говори «никогда». В жизни случаются переломные моменты, когда все идет кувырком и кажется, что выхода нет. Именно тогда многие вспоминают свои опрометчивые высказывания и жалеют о них. Бесполезно строить далекоидущие планы и жить в стереотипах клише. Это только усугубит ситуацию.

Космический совет: перестаньте планировать на десять лет вперед.

♎ Весы

Весы, сегодня в идеале для вас— оставаться дома и не посещать людных мест. Лучше всего посвятить время духовному очищению: медитациям, разговорам по душам, самоанализу. Также прийти в себя помогут расслабляющая ванна, массаж и курс с квалифицированным психологом.

Космический совет: вам нужно перезагрузиться.

♏ Скорпион

Скорпионы, в вашей жизни наступил идеальный период для освобождения от пагубных привычек, также можно попробовать что-то новое. Речь о проектах, смене профессии, хобби, знакомствах. В отношениях наступит время сближения с партнером, к которому подтолкнет романтика и нежность.

Космический совет: готовьтесь к переменам.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня лучше во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Не бойтесь слушать и свое сердце, но помните: завтра вы сможете пересмотреть решения и отказаться от некоторых из них, поэтому постарайтесь не загадывать вперед.

Космический совет: осторожно относитесь к порывам сердца.

♑ Козерог

Козероги, у всех нас есть представление о том, какими должны и не должны быть люди в нашей жизни, и эти идеи не позволяют нам уважать личность каждого отдельного человека. Итак, обратите внимание на то, как убеждения портят ваши взаимоотношения с людьми. Пришло время перестать от всех требовать столько же, сколько от себя.

Космический совет: не будьте слишком требовательными.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня вы окунетесь с головой в любовь и совсем забудете о работе. Флирт с противоположным полом вас будет занимать гораздо больше, чем отчеты и договоренности. Постарайтесь вернуться с небес на землю. Задачи никто за вас не выполнит.

Космический совет: не позволяйте чувствам взять верх над разумом.

♊ Рыбы

Рыбы, если вас накрыла апатия, не пугайтесь. Это абсолютно нормальное состояние для середины осени. Попытайтесь выбраться из этой «ямы»: позвоните друзьям, устройте посиделки с родственниками, прогуляйтесь на свежем воздухе, отдохните за городом или «вылечитесь» в объятиях любимого человека.

Космический совет: вам требуются теплые объятия.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для знаков зодиака на неделю с 25 по 31 октября. По мнению астролога Сергея Седашева, в предстоящую семидневку многие будут испытывать избыточную страстность. Возможны даже вспышки агрессии, но есть простой способ с ними справиться.