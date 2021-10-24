Готовьте хлеб-соль: почему на Земле все чаще стали видеть НЛО?

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В НАСА заявили об имеющихся доказательствах существования внеземных цивилизаций.

Жители разных уголков Земли регулярно видят в небе неопознанные летающие объекты (НЛО) и публикуют их кадры в интернете. А в НАСА и вовсе заявили, что имеют доказательства существования инопланетных цивилизаций.

«Увидят и заберут»

Видео НЛО выложили в соцсеть жители Южно-Сахалинска. На кадрах в небе над городом виден таинственный светящийся синим огнем объект, не на шутку напугавший сахалинцев.

«Нас сейчас оттуда увидят и заберут», — говорит один из авторов ролика.

Впрочем, некоторые горожане скептически отнеслись к внеземной версии происхождения свечения. Они предположили, что свет мог исходить от мощного прожектора или появиться в результате запуска ракеты. Другие в шутку написали, что это «Готэм вызывает Бэтмена».

Соцсети

«Трансформеры в Кыргызстане»

В начале октября загадочное явление очевидцы засняли в небе над Бишкеком: множество ярких огней пронеслись над столицей Киргизии и скрылись за горизонтом. И вновь пользователи соцсетей выдвинули ряд версий увиденного. Одни предположили, что это стартовал российский «киноэкипаж» с Байконура для съемок фильма «Вызов», другие связали явление со сбоями сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp, которые произошли в тот же день. Не обошлось и без шуток на тему того, что в Кыргызстан вторглись инопланетяне-трансформеры.

globallookpress / Werner Walter Archiv; T.me @koroche_chat

Зеленый свет над Канадой

В сентябре экипажи сразу двух самолетов сообщили об НЛО в небе над Канадой, недалеко от острова Ньюфаундленд. Неопознанный объект светился ярким зеленым светом и передвигался. Потом он залетел в облако и исчез. Эксперт в сфере авиации Стефан Уоткинс сопоставил информацию от обоих экипажей и пришел к выводу, что НЛО светил очень ярко и обладал внушительными размерами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор НАСА и в прошлом астронавт Билл Нельсон заявил об имеющихся доказательствах существования инопланетян. По его словам, пилоты ВМС США видели НЛО в 2004 году, и после этого были зарегистрированы около 300 подобных ситуаций.