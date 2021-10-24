Как выбрать имя для мальчика-Козерога, чтобы укрепить его жизненную силу

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Астролог рассказала, как родителям лучше назвать своего сына, рожденного с 23 декабря по 20 января, чтобы он вырос энергичным и не боялся проявлять свои чувства.

Согласно астрологии, имя человека обладает большой силой и влияет на его судьбу. Выбирая, как назвать мальчика-Козерога, рожденного с 23 декабря по 20 января, родителям стоит учесть особенности его зодиакального знака, а звезды подскажут, как подчеркнуть сильные стороны этой натуры.

Как рассказала 5-tv.ru астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова, мальчики-Козероги отличаются целеустремленностью и практичностью, это серьезные, вдумчивые люди, на которых можно рассчитывать в трудную минуту. Однако есть у них и некоторые слабости, о которых не стоит забывать при выборе имени.

«Проблема в том, что у них есть дефицит жизненной энергии. Это обусловлено управлением Сатурна, который в этом знаке очень сильный. Кроме того, в Козероге чрезвычайно сильный Марс, который с годами позволяет им набрать сил», — отметила астролог.

Также представители этого знака могут столкнуться со сложностями в сфере выражения своих чувств. Это обусловлено тем, что отвечающие за чувствительность и нежность Луна и Нептун находится в Козероге в зоне своей слабости.

Не очень хорошо подходят Козерогам яркие имена, которые заканчиваются на слог «Слав», такие, как Вячеслав, Ростислав. Не станут подходящими и так называемые «царские» имена. Например, Александр или Владимир. Родителям мальчиков-Козерогов астролог также не рекомендует выбирать длинные имена.

«Если мальчик-Козерог будет с таким именем, у него будет очень сильный сдвиг на карьеру, такие люди — карьеристы обычно достигают желаемого, не взирая на остальных, не считаясь с их мнением», — считает астролог.

По мнению эксперта, для того, чтобы помочь мальчикам преодолеть все трудности, создать благоприятный энергетический фон для гармоничного развития личности, родителям стоит выбирать для сыновей имена не очень длинные, но звучные, создающие впечатление основательности и близкие к стихии земли. Вполне удачными будет для мальчика-Козерога имена Федор, Иван или Борис.

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