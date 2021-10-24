На него равнялись! Почему Рогожкина называют новатором в российском кинематографе

Фото: seance.ru

Известный кинематографист как никто сумел показать особенности национального характера, чувствительность и непосредственность широкой русской души, а его герои были близки и понятны миллионам.

Режиссер и сценарист Александр Рогожкин, о кончине которого стало известно 24 октября, был широко известен зрителям благодаря ставшим по-настоящему народными сериалам 1990-х и начала 2000-х годов. Таких, как «Улицы разбитых фонарей» и «Особенности национальной охоты».

Вспоминая о работе с кинематографистом, многие артисты отмечают, что Александр Владимирович во многом был режиссером-новатором, на работы которого впоследствии стали ориентироваться многие представители отечественной киноиндустрии.

Актер Алексей Нилов в беседе с 5-tv.ru назвал Рогожкина самобытным режиссером, который отличался своим особенным взглядом на жизнь и искусство.

«Это человек, который придумал все то, что сейчас снимается в сериалах про ментов. Как это снимать, первый придумал он в первой и третьей серии „Улиц разбитых фонарей“. В 1995 году он был первый, кто поставил на рельсы систему таких сериалов и поверил в то, что это будет смотреться», — отметил Нилов.

Детективный сериал о непростых буднях сотрудников милиции вышел на экраны в 1998 году и стал отражением целой эпохи, жизни обычных людей, их бед и радостей, близких каждому зрителю.

«После того, как Рогожкин придумал „Улицы разбитых фонарей“ в том виде, в котором сериал был в первые сезоны, у нас, актеров совсем другая жизнь началась, за что я очень благодарен режиссеру. Я глубоко скорблю, потому что ушел прекрасный сценарист, режиссер, живописец с очень тяжелой судьбой», — признался актер.

5-tv.ru; кадры из т/с «Улицы разбитых фонарей»

О том, что режиссер в своем подходе к работе отличался от других коллег по миру кино, 5-tv.ru рассказала и актриса Зоя Буряк. По ее словам, все картины, в которых она снималась у Рогожкина, были замечательными, с прекрасным сценарием, отлично подобранной командой. Из-за творческой атмосферы на площадке возникали идеи, которые оказывались прорывными.

«Он полагался на актеров во многом, потому что придумывал, писал много. Но порой актеры превращали его сценарий в совершенно другое произведение. Рогожкин не мог сопротивляться обаянию актеров и иногда сам с удивлением обнаруживал, что получалось совсем не то, что он написал. Это был такой тандем, когда актеры привносят что-то свое, переворачивают все видение, которое он придумал», — рассказала Буряк.

Стоит отметить, что готовность Рогожкина немного отпустить «бразды правления» на площадке и дать актерам возможность проявить свою волю, нельзя назвать откровенным новаторством. Однако это бесспорно нетипичный подход в кинематографе, если говорить о съемках картин на пленку. Отчасти в этом Рогожкин напоминает Гайдая, который тоже всегда старался услышать актера.

5-tv.ru; ТАСС / Белинский Юрий; кадры из к/ф «Блокпост»

Как отметил актер Сергей Рускин, картины Рогожкина обладают несколько более глубоким смыслом, чем представляет себе общество.

«Все ведь считают, что „Особенности национальной охоты“, „рыбалки“, „политики“ — это комедии про пьянку. Я думаю, и так думал Саша Рогожкин, что это были культовые картины, на которые потом ориентировались другие режиссеры, которые положили основу комедии перестроечного периода нашей жизни», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» Рускин.

Известный кинематографист Александр Рогожкин ушел из жизни вечером, 23 октября на 73-м году жизни. Актеры и коллеги вспоминают о нем с большой благодарностью и теплом, ведь он сумел не только запечатлеть в своих фильмах дух времени и нашу с вами жизнь без прикрас, но и дать путевку в жизнь многим талантливым артистам, которых все зрители хорошо знают и любят.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда «Особенностей национальной охоты» Стругачев вспомнил Рогожкина с благодарностью.