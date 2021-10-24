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Финальная неделя календарного месяца будет очень насыщенной на различные события. Максимальное внимание нужно уделить работе и следовать всем важным правилам.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Финальная неделя октября принесет нам много всего — и работы, и походов по присутственным местам, и разнообразных эмоций. Ключевые энергии недели — Земля и Металл, поэтому стоит максимально ответственно подойти к выполнению служебных обязанностей, соблюдению ПДД и других важных правил. Ведь Металл — это энергия власти, а Земля — энергия хозяина, основы и опоры.

Не исключена на неделе активизация власть предержащих — объявления о новых инициативах, порядках и ограничениях. Родной начальник тоже может проявить себя во всей красе. Знайте это заранее и не пугайтесь раньше времени.

Еще советую спланировать все самые важные и судьбоносные дела на понедельник — энергии будут максимально благоприятны.

Понедельник, 25 октября Ян Огонь и Лошадь

Понедельник — лучший день этой недели. Давно так с энергиями не везло! Энергия огненной Лошади придаст понедельнику энтузиазма и динамики. И добавит стратегическое видение. Можете смело рассчитывать на успех практически во всех своих делах и начинаниях.

Сразу три благородные звезды помогут в делах сердечных и будут способствовать налаживаю гармоничных взаимоотношений в любых других сферах. Назначайте на понедельник важные встречи, свидания, разговоры по душам. Если давно хотели, но не решались попросить у кого-то прощения, то 25 октября — лучший для этого день за последние несколько месяцев.

Хорошо будет также начинать лечение, устраивать переезд, затевать стройку или открывать бизнес. И вообще благоприятно что-либо правильное в понедельник начинать — от новой семьи до инвестиционных проектов.

Не стоит только на понедельник планировать сносить старые сараи — дела, говорят, не пойдут. Не самым лучшим образом будут в понедельник себя чувствовать люди знака Крыса. У них все может валиться из рук.

Вторник 26 октября, Инь Огонь и Коза

Вторник, в отличие от понедельника, будет гораздо менее привлекательным с точки зрения энергий. Управитель дня Коза будет воевать с управителем года Быком, и это сопротивление может привести к затягиванию решения вопросов, бессмысленным спорам и ссорам.

Помимо этого, соединение в карте дня Козы, Собаки и Быка сформирует так называемое «пугающее» или «земляное наказание». Оно в этом году встречается достаточно часто и может привести к подавленному настроению, чувству бесполезности бытия, депрессиям. Также усиливается обидчивость и острота эмоционального восприятия. В такие дни желательно ни с кем не спорить, особенно с вышестоящими.

Лучшая рекомендация на вторник — устроить себе выходной. Если не получается реальный — тогда хотя бы ментальный и эмоциональный. Не планируйте на этот день ничего важного. Людям с большим количеством знака Земли в карте рекомендуется во вторник обратить внимание на свое здоровье, побольше двигаться, гулять среди деревьев с детьми и собаками.

У людей с Быком в карте во вторник может открыться финансовая удача. Если хотели что-то прибрести — планируйте покупки на этот день. Хотя чувствовать себя во вторник вы можете не самым лучшим образом, все-таки Коза — ваш бацзы-антагонист.

Среда, 27 октября, Ян Земля и Обезьяна

Много янской Земли в карте дня придаст ему фундаментальность и решительность. Будет не очень легко договариваться, зато проще простого применять «силовые» методы решения проблем. Среда — отличный день для того, чтобы начать то-то новое — открыть бизнес, устроить новоселье, начать новый проект.

Смело назначайте на среду покупку нового имущества, походы к нотариусу или совещания с участием руководства. Начальство, кстати, в среду будет чувствовать себя на коне и раздавать много ценных указаний своим подчиненным.

Не стоит в среду ходить к руководителю с просьбами о повышении зарплаты, как, впрочем, и с любыми другими просьбами личного характера. Особенно если вы в слабой позиции. Отсутствие в карте дня энергии Воды указывает на то, что достичь взаимопонимания будет трудно.

Неудачным этот день может показаться людям знака Тигр. Их будут весь день провоцировать на разные конфликты.

Четверг, 28 октября, Инь Земля и Петух

В четверг будет трудно добиваться назначенных целей потому, что энергии дня неподвижны. День как стоячее болото — если будете с ним бороться, силы уйдут в песок. Поэтому главный совет на этот четверг — ничего от него не ждать– как день пойдет, тому и радоваться. Получится сделать что-то важное — отлично, пойдут дела наперекосяк — отпустите контроль, завтра все может измениться.

Энергии этого дня также трактуются как «день болезней» — это означает, что стоит избегать в такие дни посещать лечебные учреждения. Конечно, это не относится к экстренным случаям.

Стоит заняться продуктивной рутиной, включить хозяйственность и разобрать завалы на рабочем столе, в почте. Хорошо вспомнить все свои несделанные дела за последние годы и составить список важных «незавершенок». К таковым можно отнести как бытовые задачи, так и нереализованные мечты. В пятницу, когда будут активны энергии планирования, можно будет придумать — как и когда вы завершите свои откладываемые в долгий ящик мечты и дела. Регулярный аудит своего «рюкзака с незавершенками» сильно изменит вашу жизнь в лучшую сторону.

Четверг будет не очень приятным для людей с Кроликом в карте. Они могут весь день ощущать, что кто-то хочет посягнуть на их индивидуальность или чувство собственного достоинства.

Пятница, 29 октября, Ян Металл и Собака

День металлической Собаки продолжает череду решительных и продуктивных дней октября. Энергии способствуют стратегическому планированию, целеполаганию, построению карт мечты и решительному началу ее достижения.

Хорошо в пятницу также пойдет все, связанное с медициной — начало лечения, поиск медицинской помощи, диагностика. Можно смело планировать также переезды, начало строительства и покупки имущества.

Людям знака Воды может открыться сундук с сокровищами, особенно поспособствует этому вопросу близко пролетающий Дракон. Всем остальным может повезти в операциях с недвижимостью — назначайте на пятницу просмотры квартир и домов. Кто-то точно купит, кто-то однозначно продаст то, что именно вам нужно.

Люди с Драконом в карте будут чувствовать в пятницу эмоциональный подъем и нервозность. Тяжелый земной знак сделает более мобильным в принятии решений и коммуникации.

Суббота, 30 октября, Инь Металл и Свинья

Суббота будет отличным днем для генеральной уборки. Энергии способствуют удалению из окружающего пространства всего старого, отжившего, ненужного. Безжалостно избавляйтесь от завалов на антресолях, выбросьте весь хлам из квартиры, отдайте ненужные вещи в благотворительные фонды.

Хорошо также пересмотреть свою жизнь. В субботу можно решительно расстаться с токсичными людьми, вытряхнуть пыль рутины из отношений, навести марафет в личной жизни.

В субботу настоятельно рекомендуются очистительные и оздоровительные процедуры — диеты, походы в бани и в спа-салоны. Особенно хорошо пойдут прогревания и забота об органах дыхания.

Не планируйте на субботу переезд или долгое путешествие, а также важные дела с документами. Есть вероятность потери документов или денег.

День будет не очень приятным для людей со Змеей в карте. Вы уже наверняка знаете, как вам обычно живется в дни Свиньи, так что подготовьтесь к этому дню морально.

Воскресенье, 31 октября, Ян Вода и Крыса

Воскресенье — день большой Воды. Вода — стихия коммуникаций. Энергии дня будут способствовать диалогу, созданию договоренностей, организации разного рода встреч и посиделок.

Хорошо устраивать новоселье, покупать нужные вам вещи, подписывать важные документы.

Остерегайтесь в воскресенье брать кредиты, есть вероятность, что можете сильно увязнуть в долгах.

Ну и конечно, самая правильная рекомендация на это воскресенье — устроить себе полноценный отдых с близкими людьми.

В дни Крысы обычно неуютно ощущают себя люди-Лошади. Они становятся излишне вспыльчивы и эмоциональны. Им стоит применить практики самоуспокоения и не давать разыграться нервной системе.

Хорошего вам бацзы!