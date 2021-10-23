Появились фото и видео с нарядами Вавилова и Делуа на свадьбе в Италии

Фото, видео: 5-tv.ru; Instagram @tsymbalovbeauty

Грандиозную свадьбу россияне устроили на озере Комо. Ведущей торжества стала Ксения Собчак.

Бизнесмен и экс-сенатор Андрей Вавилов и конкуристка Софи-Антуанетта Делуа, которые отмечают свадьбу на озере Комо в Италии, выглядели роскошно во время церемонии. Кадры, на которых можно оценить их свадебные наряды, гости церемонии опубликовали в соцсетях.

Невеста Софи Антуанетта-Делуа вышла к алтарю в платье Anastasia Zadorina, пишет «Татлер». Вместо с шлейфом оно весит около 35 килограммов. В костюм какого бренда одет Андрей Вавилов, эксперты еще не определили. Однако уже ясно, что выглядит он роскошно.

Instagram @tsymbalovbeauty, @alexandr_cher_

Жених Андрей Вавилов — 60-летний глава компании «СуперОкс» Андрей Вавилов, в прошлом — член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике, а также замглавы министра финансов РФ.

Невеста Софи Антуанетта-Делуа — 24-летняя воспитанница «Конно-спортивного клуба «Отрада», дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа. Для нее это первый брак, а для ее возлюбленного — второй. Ранее Андрей Вавилов был женат на Марианне Цареградской, в браке родились двое детей.

На торжество к озеру Комо прибыл почти весь российский бомонд — известные блогеры, бизнесмены. Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак. Самые важные гости, включая журналистку, прибыли в Италию на частном самолете. Для гостей был полностью забронирован пятизвездочный Grand Hotel Tremezzo.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с первого дня свадьбы Андрея Вавилова и Софи-Антуанетты Делуа. На них можно рассмотреть колье-змею за 16 миллионов рублей на Ксении Собчак. Она обратилась к невесте со словами: «Тебе повезло».

Также 5-tv.ru рассказывал, что на второй день гуляний начали происходить странности у элитного отеля Grand Hotel Tremezzo. Сначала туда вызвали скорую помощь, которая кого-то госпитализировала, а затем немецкий флаг у здания итальянской гостиницы заменили на российский.

Посмотреть во что были одеты гости грандиозной свадьбы в Италии можно на эксклюзивных фото 5-tv.ru.