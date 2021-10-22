🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 октября, убывающая Луна в Тельце находится под влиянием Венеры — женской планеты. День стоит посвятить наведению красоты и умиротворению.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 октября, убывающая Луна в знаке Тельца принесет представителям многих знаков зодиака благоприятный день для творческих начинаний. Проведите день за занятиями музыкой, рисованием, наведением красоты, пусть общий настрой будет умиротворяющим. Не стоит заниматься точными науками и делами, требующими высокой концентрации.

♈ Овен

Примите свои неудачи, потому что некоторые планы осуществить идеально просто невозможно. Противостояние — одно из самых больших преступлений, которые мы можем совершить против себя. Так что считайте это космическим сигналом для того, чтобы провести день в постели, изучая свою любимую книгу, или сидеть у окна и смотреть на мир. Позвольте себе ничего делать и никуда не торопиться.

Космический совет: расслабьтесь.

♉ Телец

Разочарования будут постоянными, но это не значит, что вы будете играть готическую богиню всю неделю. Замените этот черный плащ на цветы. Они хорошо смотрятся на вас, Тельцы, как и розовый оттенок на ваших щеках. Ситуация, в которой вы застряли, далека от совершенства, но вы все равно можете смотреть на нее под другим углом.

Космический совет: помните, что извлечь хорошее можно из любой ситуации.

♊ Близнецы

Это либо да, либо нет, Близнецы. Прекратите играть с чужими чувствами. Помните, когда в последний раз у вас было разбито сердце? Вы не хотите подвергать кого-то другого тому же. Близнецам, состоящим в отношениях, придется потрудиться, чтобы найти баланс между работой и личной жизнью. Романтическая сфера вашей жизни может быть куда более успешной, если уделить ей немного внимания. Посмотрите, как можно выкроить побольше времени для свиданий.

Космический совет: прекратите играть с чужими чувствами.

♋ Рак

Сейчас у вас в бизнесе дела лучше, чем когда-либо. Некоторые из вас могут быть свидетелями огромного увеличения прибыли. Помните, что научиться зарабатывать деньги для вас так же важно, как и их тратить. Не поддавайтесь желанию потратить все это сразу. Сосредоточьтесь на инвестировании своего богатства в правильных местах. Что, если это секрет того, как жить более процветающей жизнью?

Космический совет: научитесь заставлять деньги работать на вас.

♌ Лев

Львы, не отказывайте себе ни в одной из сфер этого прекрасного мира, позвольте себе все! Найдите способ существовать между материальным и духовным. Если подумать — бокал вина так же священен, как и религиозные благовония. Когда дело доходит до ваших привычек потребления, обратитесь к умеренности. Позвольте себе заниматься тем, что приносит радость вашему сердцу, но знайте, где провести черту.

Космический совет: обратитесь к умеренности.

♍ Дева

Надежда и обновление — важные темы в вашей жизни прямо сейчас. Вы исцеляетесь на глубоко эмоциональном уровне. Это освобождающее чувство — знать, что старые раны больше не имеют власти над вами. В настоящий момент все может быть или не быть в идеальном порядке, но это скоро произойдет. Чтобы помочь этому процессу регенерации, больше отдыхайте. Проведите время возле водоемов.

Космический совет: соединитесь со стихией воды и очиститесь на глубоко эмоциональном уровне.

♎ Весы

Ежедневно «программируйте» себя на грядущие перемены в жизни: «Я притягиваю здоровье, богатство, изобилие, процветание и деньги». Да, вы можете легко добиться этого, Весы. На чем вам стоит сосредоточиться сегодня:

а) открыть для себя неожиданные источники дохода.

б) позволить себе потакать желаниям сердца.

Космический совет: запрограммируйте себя на грядущие перемены.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня вы забудете, что такое пессимизм. Вы будете излучать позитив и радость, и, почувствовав это, окружающие к вам потянутся. Козырем в межличностном общении станет ваше чувство юмора. Используйте его, чтобы наладить контакты и восстановить отношения с теми, кому уже давно перестали звонить. Может быть, ваши знакомые тоже давно думают о том, чтобы помириться с вами, но не решаются сделать первый шаг?

Космический совет: позвоните тем, кому не решались.

♐ Стрелец

Стрельцы, ваша мантра на сегодня: лучше довольствоваться тем, что имеешь, чем идти на неоправданный риск. Так вы сможете добиться больших успехов. Хватит бежать за поездом, который уехал — вы его не догоните. Остановитесь на месте, подумайте о своем будущем и разработайте план по достижению цели. Звезды предвещают вам большой успех, но только в том случае, если вы избавитесь от мыслей о прошлом.

Космический совет: начните жить сегодняшним днем.

♑ Козерог

Необходимо перестроиться на своем пути, Козероги. Напомните себе, почему вы начали это путешествие. Воссоединение со своими первоначальными планами может быть секретом для повышения успехов и поднятия вашей работы на новый уровень. Помните, что таинственные силы работают с вами, чтобы создать лучшую жизнь. Писательница Эстер Хикс напоминает вам о силе провидения: «Видите их, визуализируйте их, и ожидайте их — и они будут».

Космический совет: обратите внимание на таинственные силы.

♒ Водолей

Водолеи, запомните: мысли материальны. Все, что говорим и то, о чем мы думаем, отражается в нашей жизни. Мы сами строим мир вокруг себя. Если вы научитесь управлять космической энергией, вы сумеете добиться успеха во всех сферах. Не бойтесь перейти границу. Иногда лучше что-то сделать и потом жалеть, чем так и не осуществить задуманное. Попробуйте рискнуть, Водолеи! На кону счастье и любовь! Разве вы не готовы ради этого свернуть горы?

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♊ Рыбы

Рыбы, Вселенная наконец услышала вас. Любовь, о которой вы так давно мечтали, стоит на пороге вашего дома. Только не спугните ее. Не надо лишних слов, просто идите ей навстречу. Не все обладают такой же эмоциональной силой, как вы. Поэтому молча подготовьте место для открытого и честного разговора, и это обязательно произойдет — вам откроют свое сердце. Только не надо поступать, повинуясь первому порыву, подумайте — чего вы больше всего хотите от этих отношений. Если избавитесь от привычки действовать импульсивно — сможете построить крепкий союз.

Космический совет: приготовьтесь обрести любовь.

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