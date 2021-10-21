Как поведут себя разные знаки зодиака, оказавшись на необитаемом острове

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Астрологи уверены, непредвиденные обстоятельства заставляют разные знаки зодиака раскрыть то, что так тщательно скрывалось в обыденности.

Психологи уверены: истинная сущность и настоящие черты характера человека проявляются лишь тогда, когда он попадает в обстоятельства, с которыми ранее не сталкивался. А астрологи по звездам определили, как именно себя поведет тот или иной знак зодиака, оказавшись, к примеру, на необитаемом острове.

Овен

Даже если Овны окажутся одни, они всегда найдут, с кем выстроить сотрудничество, и умело будут руководить. Из их уст вы не услышите жалоб. Но не потому, что они будут все держать в себе, а по причине того, что они не сразу увидят изменения в жизни. Новые обстоятельства? Ну и что! Это не повод забывать про обыденные действия и создание своего маленького мира.

Телец

С первой минуты Телец забудет о панике, быстро соберется и будет делать все возможное, чтобы поскорее выбраться с острова и вернуться в свой дом и привычный уклад жизни. Даже если он чего-то не умеет, он все равно будет стараться до последнего. А если на острове кто-то окажется рядом, то Телец будет дружелюбным только при условии, что ему будут помогать выбраться оттуда.

Близнецы

Близнецы оказавшись на необитаемом острове вовсе не расстроятся, не впадут в панику. Наоборот, будут безмерно рады новым условиям. Их они воспримут как приключение. А если кто-то окажется рядом, то это двойная порция приключений. Заскучать в новых условиях Близнецы могут, если их будут заставлять заниматься рутинной работой. А вот поход на охоту или разведку по острову — это с удовольствием.

Рак

Попав на остров, Раки первым делом отправятся на поиски еды. Звезды уверены: они непременно что-то найдут и даже из вершков и корешков смогут приготовить оригинальное и вкусное блюдо. А если к Раку подселить кого-то, он займет место теневого лидера. Так как тот, кто владеет ресурсами, владеет всем.

Лев

Львы новых условий вовсе не испугаются, а сразу примутся за самую тяжелую работу: строительство жилья, изобретение оружия. Они будут помогать Тельцам строить плот, носить продукты вместе с Раками и периодически ругаться с Овнами за право быть лидером. А когда прибудет помощь, Лев первым встретит ее и будет водить всех по острову, показывая результаты своих трудов.

Дева

Для Дев необитаемый остров станет вызовом доказать себе, что полученные ранее навыки практичны. Девы не поддадутся панике и истерии. Их поведение будет похоже на четкую стратегию по спасению.

Весы

Оказавшись на необитаемом острове, Весы станут психологами. У них будет рьяное желание помочь всем и каждому вне зависимости, нуждаются или нет. А если Весы на острове одни, своим коллективом они сделают приматов. Особенность Весов в их добром нраве и оптимизме, с которым они относятся ко всем жизненным ситуациям.

Скорпион

Первым делом Скорпионы оценят обстановку и попытаются понять, почему и зачем они вообще здесь. А дальше будут стараться исправить ситуацию при помощи разных ритуалов и обрядов. Те же, кто посмеет усомниться в этих методах, быстро и бескомпромиссно получат в глаз.

Стрелец

Кажется, Стрельцы всегда мечтали о таком. Необитаемый остров для них, как и Близнецов, — приключение. Они будут наслаждаться каждой минутой, документировать все происходящее, спасать зверей и птиц и искать спутника, который станет по-настоящему верным другом.

Козерог

Поначалу Козероги будут счастливы новым условиям. Правда, они будут немного волноваться, что где-то там осталась их работа, но это не помешает им радоваться незапланированному отпуску. Однако уже через неделю заскучают и примутся к действиям по спасению.

Водолей

Для Водолея необитаемый остров — жуткое место. Дикие условия не для него. Попав туда, он сразу будет рваться обратно в цивилизацию: интернету, телевизору, любимой музыке. Поэтому он примкнет к Козерогу, и вместе они будут искать пути спасения и скорейшего возвращения домой.

Рыбы

Рыбы с первого дня начнут предпринимать все возможные попытки, чтобы привлечь внимание спасателей. Ведь остров они воспримут как неопределенность. А Рыбы — тот знак, который должен знать будущее наперед. Если им суждено остаться на острове, ладно, если суждено вернуться, тоже хорошо. Главное — они заранее должны знать дату и точное время.

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