🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 октября, убывающая Луна в Тельце обеспечит многим упадок сил. Сконцентрироваться будет непросто, однако поддержка близких поможет справиться с трудностями.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 октября, когда убывающая Луна перешла в знак Тельца, представители многих знаков зодиака почувствуют, что из них как будто высосало всю энергию. Вероятно будет непросто сконцентрироваться и заняться решением важных дел. Кроме того первый день после полнолуния окажется полным искушений, не поддавайтесь и не идите на неоправданный риск.

♈ Овен

Это день для Овнов пройдет под девизом «не навреди, но не принимай близко к сердцу». Держите свою совесть в чистоте. Откажитесь от разговоров, которые отнимают у вас силы, а не заставляют чувствовать себя наполненным. Что касается тех, кто сомневается в вас, поверьте, что им придется заплатить за это покаянием. Хороший способ избавиться от умственного беспорядка: день свободного письма. Положите ручку на бумагу и просто позвольте словам литься.

Космический совет: не участвуйте в грязных делишках.

♉ Телец

21 октября — день объединения двух сторон вас, Тельцы. Проведите свидание со своими тенями. Ваша новая смелость поможет вам противостоять тем теням, от которых вы уклонялись. Этот процесс освобождения потребует определенной степени отрешенности. Не бойтесь взять это время для себя или расставьте приоритеты по уходу за собой. Есть ли духовная практика, которая помогает вам оставаться приземленным? Пусть ваша внутренняя колдунья направляет вас на правильный путь.

Космический совет: пора противостоять тьме внутри вас.

♊ Близнецы

Обратите внимание на повторяющиеся сны и ночные кошмары. Знаки и символы, которые вы видите, помогут вам понять таинственную работу вашего подсознания. Есть ли что-то, что нужно исцелить? Пусть ваша интуиция будет вашим путеводным светом, Близнецы. Работа с психотерапевтом, тренером по душе, регрессивным терапевтом или переводчиком снов может помочь вам найти ответы, которые вы ищете в данный момент.

Космический совет: обратите внимание на корень своей травмы и постарайтесь избавиться от нее.

♋ Рак

Раки, корень зла кроется в прошлом, от которого нужно избавиться. Вы проецируете старые проблемы на свое будущее. Не позволяйте страхам стать причиной неудач. В сфере любви вас ждут некоторые сподвижки. Вселенная хочет, чтобы вы устроили сюрприз своему любимому человеку или позвали на свидание того, кто вам давно нравится.

Космический совет: избавьтесь от скелетов прошлого.

♌ Лев

Как вы относитесь к черному юмору, Львы? Сегодня — день, когда дела пойдут на спад, и вы обнаружите в себе внутреннего комика, который покажет всем окружающим вашего другого «я». На заметку, напишите об этом в своем дневнике или на планшете. Кто знает? Это может быть пригодится вам для следующего сценария, художественного произведения или представления. Что касается хаоса, с которым вы сейчас сталкиваетесь, поверьте, что он носит временный характер.

Космический совет: обратитесь к «внутренней ведьме».

♍ Дева

Девы, научитесь носить синяки как почетные знаки. Нет, вы не прославляете боль! Вы признаете свою силу побеждать в сложных обстоятельствах. Отпустите веру, что жизнь — это всего лишь борьба, особенно когда Вселенная хочет, чтобы вы верили в обратное. Утверждение Луизы Хэй, которое поможет вам пережить трудные времена: «Я заслуживаю лучшего и принимаю это сейчас. Все мои потребности и желания удовлетворяются, прежде чем я даже спрашиваю».

Космический совет: поверьте в свою силу побеждать любые трудности несмотря на прошлые неудачи.

♎ Весы

Сколько своей истинной сущности вы прячете за маской? Что заставляет вас чувствовать себя не очень хорошо? Выйдите из объятий собственных комплексов, Весы. Позвольте себе получить любовь, которую вы вкладываете в космос. Иногда вам просто нужно посмотреть в зеркало, поцеловать то отражение, которое вы видите, и повторить слова: «Я прекрасен. Я одарен. Я талантлив» или «Я богиня, которая сошла с небес». Вам это нужно.

Космический совет: одарите себя любовью и уважением.

♏ Скорпион

Акт балансировки может проявиться сегодня как вызов. Подумайте, прежде чем ставить свои личные проекты на второй план из-за своих профессиональных обязанностей. Не идите на компромисс в рутине самообслуживания для клиентов, которые слишком требовательны. Приоритеты, Скорпионы, приоритеты! Умение управлять своим временем навсегда изменит игру для вас. Займитесь наконец делами, которые вы уже давно откладывали на потом.

Космический совет: осознайте первоочередную важность ваших личных дел.

♐ Стрелец

«Он любит меня.» «Она не любит меня.» «Если он любит меня, почему он не отвечает на мои звонки?» Прекратите повторять старую песню снова и снова. Если вам нужна ясность в отношении того, что происходит в вашей жизни, выразите свое желание другому. Стрельцы, это нормально — иметь определенные ожидания. Но если будете только жаловаться, а не действовать, вы не сможете найти золотую середину.

Космический совет: не гадайте, а спросите.

♑ Козерог

Козероги, нет никакого рецепта, как справляться с эмоциональной неудовлетворенностью. Что необходимо вам сегодня: отмените все свои планы, лучше остаться дома — понежиться в постели, посмотреть интересный сериал с чаем и пирожным. Не позволяйте никому вторгаться в ваше пространство и мешать вам отдыхать.

Космический совет: посвятите день себе.

♒ Водолей

Трудно не испытывать завистливые взгляды, когда вы «на коне». Вы даже можете узнать, что кто-то распространяет злобные слухи про вас. И люди, которые вам улыбаются, за спиной «перетирают кости». Что вам необходимо: уверенность. В конце концов — вы самодостаточный человек, у которого сейчас «белая» полоса. Не дайте недоброжелателям ее спугнуть! Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Возможно вам даже повезет в любви.

Космический совет: не обращайте внимания на злопыхателей.

♊ Рыбы

Каждая мысль должна быть заряжена сильным намерением. Сможет ли эта идея вдохновить вас изменить направление мышления? Хватит фокусироваться на потерях и неудачах, Рыбы. Подумайте о сегодняшнем дне как о первом дне в вашей жизни и представьте, как будут выглядеть следующие шесть месяцев. Посейте свои семена с намерением, и будьте готовы перевернуть вашу жизнь.

Космический совет: пришло время сеять семена осознанно и с любовью.

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