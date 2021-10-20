🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 октября, полнолуние в Овне принесет многим позитивный настрой и энергию для реализации любых начинаний.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 октября, полная Луна в знаке Овна будет оказывать мощное влияние на поступки людей. Могут участиться правонарушения. В то же время представители многих знаков зодиака ощутят мощный прилив сил, этим необходимо обязательно воспользоваться для реализации планов. Все получится!

♈ Овен

Вы, вероятно, страдаете от собственного негатива по отношению к другим людям, Овны. Вот вам чит-код для выживания без кровопролития: дополнительные десять минут йоги перед тем, как официально начать день. Не стоит недооценивать силу своего внутреннего мира. В день, когда миром управляет полная Луна необходимо особенно внимательно относиться к окружающим и держать эмоции под контролем. Не идите на поводу у чувств.

Космический совет: контролируйте свой негатив.

♉ Телец

Как вы относитесь к искусству терпения, Тельцы? Кажется, что Вселенная сегодня подталкивает вас к вашим пределам. Осознайте энергию, которую вы производите. Доверие к миру может помочь вам достичь желаемых результатов без психических и эмоциональных потрясений. Положение дел на межличностном фронте, возможно, не самое лучшее. Убедитесь, что вы не смотрите на людей сквозь призму разочарования и ненависти.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции и отдайтесь Вселенной.

♊ Близнецы

Близнецы, кажется, вы готовы «вкалывать как рабы, отдыхать как короли». Однако это — совсем не то, что вам сегодня нужно. Слово дня — умеренность. Вселенная дает вам много причин для радости — похвалу и оценку, которую вы действительно заслуживаете. Но вместо того, чтобы планировать отвязную вечеринку по этому поводу, посмотрите, как вы можете использовать свою энергию конструктивно.

Космический совет: не ленитесь, а займитесь полезными делами.

♋ Рак

Раки, выслышали о креативной визуализации? Освободитесь от веса своих собственных ограничений. Позвольте себе мыслить масштабно и верить в свой бесконечный потенциал. Только не забудьте поблагодарить Вселенную за то, что у вас есть. Звезды говорят, что сделали все, чтобы нынешнее положение дел было самым лучшим из возможных.

Космический совет: не бойтесь мечтать и реализовывать планы.

♌ Лев

20 октября «два» — будет вашим магическим числом. Приготовься найти инь и янь, Львы. Кто-то, кто идеально дополняет вас и обладает сверхъестественной способностью поможет вам реализовать ваши идеи. К чему приведет эта креативная химия? Найдите время для мозгового штурма и место для экспериментов. Это может стать началом чего-то нового в вашем путешествии к счастью.

Космический совет: найдите компаньона.

♍ Дева

Нелегко уволить некомпетентного сотрудника или призвать коллегу за использование неэтичных методов, но у вас нет другого выхода. Сегодня вам придется быть вестником плохих новостей. Когда дело доходит до деловых решений, коснитесь своей логической стороны. Девы, понимание этого поможет вам требовать то, что вы действительно заслуживаете.

Космический совет: отстаивайте правду, даже если она показывает вас с плохой стороны.

♎ Весы

Что является признаком истинной эволюции? Когда вы выходите за рамки суждений и учитесь принимать себя, открыто и уверенно. Ваша любовь к себе с каждым днем становится все сильнее, Весы. Вы станете тем, кто вдохновляет других, а потому перестаньте извиняться за то, кем вы стали. Самовыражение по-прежнему будет важной темой для вас сегодня. Раздвиньте границы, пока они не станут иллюзией.

Космический совет: ощутите свою силу.

♏ Скорпион

Почему об отдыхе говорят с таким пренебрежением, когда он жизненно важен как для нашего благополучия, так и для продуктивности? Постарайтесь не плыть против течения сегодня. Не сопротивляйтесь жаркому роману с вашей кроватью, если того велит вам ваш организм. Или посмотрите, как вы можете преобразить ваш досуг. Коврик для йоги поможет вам освободить место для правильной Ци.

Космический совет: насладитесь отдыхом по полной.

♐ Стрелец

Стрельцы, не отдавайте всего себя тому, для кого вы просто один из вариантов. Что если вы оставите себе всю любовь и внимание, которые вы изливали на других? Вы встанете на путь создания совершенно иной жизни для себя. Ваши мечты и видения требуют вашего пристального внимания. Сделайте их приоритетом. Использование вашего высочайшего потенциала поможет значительно расшириться вашей империи.

Космический совет: возведите в приоритет свои мечты.

♑ Козерог

Козероги, вы рождены, чтобы жить великой жизнью. Хватит размениваться на мелочи. Вселенная хочет, чтобы вы поднимались по лестнице. Откройте глаза на возможности, которые стучатся в вашу дверь. Те из вас, кто уже занимает высокую должность — руководствуйтесь сердцем. Помните, вы попали сюда не одни. Поддержите тех, кто поддержал вас в достижении целей.

Космический совет: осознайте свою значимость.

♒ Водолей

Присмотритесь к свою внутреннему «я», Водолеи: рай — это не утопическая идея. Он существует внутри вас. Зачем обжигаться огнем ада, когда можете вести мирную и гармоничную жизнь. Подумайте о том, что удерживает вас в темноте. Это ядовитые отношения, от которых вы не хотите отказываться? Или может наполненные негативом речи о себе? Потушите огонь негатива и разорвите внутренние путы, это вам нужно.

Космический совет: найдите источник проблем, возможно он в вашей душе.

♊ Рыбы

Сосредоточьтесь на своих мечтах: большом доме, который вы хотите построить или шикарном отдыхе, который вы планируете взять. Если это недостаточно веская причина, чтобы привести себя в порядок, то что? Звезды советуют уладить ваши отношения с деньгами, сократить ненужные расходы и сосредоточиться на создании резерва. Работа с финансовым экспертом поможет вам принять разумные решения.

Космический совет: наведите порядок в сфере финансов.

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