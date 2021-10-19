Вирусологи назвали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

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В последние недели ежесуточная заболеваемость достигает рекордных показателей.

Рост ежесуточного числа выявленных случаев коронавируса в России может продлиться до декабря, а затем пойдет на спад. Такое мнение выразили вирусологи Александр Чепурнов и Павел Волчков.

Чепурнов обратил внимание на низкие темпы вакцинации в стране.

«Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного», — отметил он в беседе с URA.RU.

В свою очередь Волчков допустил, что сдвиг в кампании по иммунизации населения может произойти после введенных в регионах ограничений.

«Я думаю, что если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», — допустил вирусолог.

Он указал на то, что в отличие от прошлого года в России зарегистрированы к настоящему моменту несколько вакцин от коронавирусной инфекции.

«Вакцина уже как год зарегистрирована и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет», — добавил Волчков.

В России с января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Российские специалисты разработали пять препаратов: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на портале стопкоронавирус.рф заработал счетчик вакцинации от COVID-19.